Power shutdown in Puducherry on December 07

Power supply will be suspended from 10 a.m to 1 p.m on Saturday at Priyadarshini Nagar, Sivaji Nagar, Kamaraj Nagar, Boopalan Nagar, Guru Nagar, Rajiv Nagar, Adhikesevan Nagar, parts of Police Quarters, Indira Nagar, Isravel Nagar, Navarkulam, Annai Beseant Nagar, Ganapathy Nagar, Chinna Kannu Nagar, Annai Nagar, Mothilal Nagar, Agathiyar Nagar, Vasan Nagar, Pothigai Nagar, Government Quarters, Kurunji Nagar extension, Ashok Nagar, Nehru Ville Nagar, parts of Avvai Nagar, Santhi Nagar, Vallalar Nagar, Kalaivani Nagar, Anandha Nagar, Nesavalar Nagar, Lakshmi Nagar, Lakshmi Nagar extension, Major Narayanasamy Nagar, Edayanchavadi Road, Gorimedi Police Quarters, JIPMER quarters, Industrial Estate, and Anandapuram.

Other areas that will face power stoppage include Pakkamudiyanpet, ECR, Lakshmi Nagar, Kavikuil Nagar, Muthurangachetty Nagar, Maduvapet, Sethilal Nagar, Karuvadikuppam, Sami Pillaithottam, Mahaveer Nagar, Shanmuga Nagar, West Krishna nagar, parts of Bharathy Nagar, Pethichettypet, parts of Vinoba Nagar, Kokkupark, Government press quarters, Ram Nagar, Radhakrishnan Nagar, Anantha Nagar, Veeman Nagar, parts of V.V.P Nagar, Thattanchavady, Subbaiah Nagar, Raghavendra Nagar, Gnanthiyagu Nagar, Pakkamudiyanpet, Jeevanthapuram, St. Paul Pet, Kottupalayam, Tagore Nagar, Kurunji Nagar and extension, Kumaran Nagar and extension, Ashok Nagar, Avvai Nagar, Raman Nagar, Rajaji Nagar, Muthilingapet, Pudhupet, Lawspet, Pethichettypet, Bharathy Nagar, Murugasen Nagar and surrounding areas.