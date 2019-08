Mumbai rains: Full list of cancelled and diverted trains

Due to heavy, continuous rains and accumulation of water in few sections, services have been suspended on main line and harbour line of CR suburban section at 8.00 hrs on August 4 as a precautionary measure to avoid hardship to commuters later.

Services on Trans harbour and 4th corridor to Kharkopar are running normally.

Due to continuous heavy rains, there is an accumulation of water between Ambernath and Badlapur and on harbour line at Chunabhatti. Therefore, rail traffic has been suspended beyond Ambernath and on Harbour line between Vadala and Kurla. CSMT-Vadala, Vashi- Panvel and CSMT-Andheri/Goregaon services are running on Harbour line.

According to a press release issued by Sunil Udasi, Chief Public Relations Officer, Central Railway, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Mumbai, here is the full list of cancelled, short terminated and diverted trains.

Trains cancelled

• 12115 Mumbai-Solapur Siddheshwar Express JCO 3.8.2019

• 11027 Mumbai-Chennai Mail JCO 3.8.2019

• 11010 Pune-Mumbai Sinhagad Express JCO 4.8.2019

• 12124 Pune Mumbai Deccan Queen JCO 4.8.2019

• 22101 Mumbai-Manmad Rajyarani Express JCO 4.8.2019

• 22102 Manmad-Mumbai Rajyarani Express JCO 4.8.2019

• 12118 Manmad-LTT Express JCO 4.8.2019

• 12117 LTT-Manmad Express JCO 4.8.2019

• 51033 Mumbai-Sainagar Shirdi Fast Passenger JCO 3.8.2019 (between Mumbai and Daund cancelled)

• 51044 Sainagar Shirdi-Mumbai Fast Passenger JCO 3.8.2019 (between Daund and Mumbai cancelled)

• 12109 Mumbai-Manmad Panchavati Express JCO 4.8.2019

Heavy rains in the Northern Suburbs of Mumbai continues. | Photo Credit: Arunangsu Roy Chowdhury

Trains short terminated

• 17412 Kolhapur-Mumbai Mahalaxmi Express JCO 3.8.2019 will be short terminated at Pune

• 12116 Solapur-Mumbai Siddheshwar Express JCO 3.8.2019 will be short terminated at Daund

• 18519 Visakhapatnam-LTT Express JCO 2.8.2019 will be short terminated at Pune

• 51030 Bijapur-Mumbai Fast Passenger JCO 3.8.2019 will be short terminated at Pune

• 11028 Chennai-Mumbai Mail JCO 2.8.2019 will be short terminated at Pune

• 07617 Nanded-Panvel Special JCO 3.8.2019 will be short terminated at Pune

• 17221 Kakinada Port-LTT Express JCO 3.8.2019 will be short terminated at Pune

• 11020 Bhubaneshwar-Mumbai Konark Express JCO 2.8.2019 short terminated at Pune.

• 12116 Solapur-Mumbai Siddheshwar Express JCO 3.8.2019 short terminated at Daund

• 11022 Tirunelveli-Dadar Express JCO 2.8.2019 short terminated at Pune

• 12140 Nagpur-Mumbai Sewagram Express JCO 3.8.2019 short terminated at Nasik Road

• 17321 Hubballi-LTT Express JCO 3.8.2019 short terminated at Daund

• 12110 Manmad-Mumbai Panchavati Express JCO 4.8.2019 short terminated at Igatpuri.

• 17032 Hyderabad-Mumbai Express JCO 3.8.2019 short terminated at Daund

An old tree collapsed at Chandanwadi in Pachpakhadi area in Thane | Photo Credit: Photo Vibhav

Trains short originate

• 17411 Mumbai-Kolhapur Mahalaxmi Express JCO 4.8.2019 will short originate from Pune

• 11301 Mumbai-Bengaluru Udyan Express JCO 4.8.2019 will short originate from Daund

• 18520 LTT-Visakhapatnam Express JCO 4.8.2019 will short originate from Pune

• 51029 Mumbai-Bijapur Fast Passenger JCO 4.8.2019 will short originate from Pune

• 11041 Mumbai-Chennai Express JCO 4.8.2019 will short originate from Pune.

• 07618 Panvel-Nanded Special JCO 4.8.2019 will short originate from Pune

• 17222 LTT-Kakinada Port Express JCO 4.8.2019 will short originate from Pune

• 11301 Mumbai-Bengaluru Udyan Express JCO 4.8.2019 short originate from Solapur instead of Daund

• 12139 Mumbai-Nagpur Sewagram Express JCO 4.8.2019 will short originate from Nasik Road.

• 17322 LTT-Hubballi Express JCO 4.8.2019 will short originate from Daund

• 12701 Mumbai-Hyderabad Hussain Sagar Express JCO 4.8.2019 will short originate from Kurduwadi.

Trains diverted

• 17411 Mumbai-Kolhapur Mahalaxmi Express JCO 3.8.2019 diverted via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Daund-Pune-Miraj

• 12298 Pune-Ahmedabad Duranto Express JCO 3.8.2019 via Daund-Manmad-Jalgaon

• 12940 Jaipur-Pune Express JCO 3.8.2019 via Jalgaon-Manmad-Daund-Pune

• 11013 LTT-Coimbatore Express JCO 3.8.2019 via Diva-Panvel-Roha-Madgaon-Hubballi-Guntakal

• 11041 Mumbai-Chennai Express JCO 3.8.2019 via Karjat-Panvel-Roha-Madgaon-Hubballi-Guntakal

• 12163 Dadar-Chennai Express JCO 3.8.2019 via Karjat-Panvel-Roha-Madgaon-Hubballi-Guntakal

• 16381 Mumbai-Kanyakumari Express JCO 3.8.2019 via Karjat-Panvel-Roha-Madgaon-Shoranur

• 11009 Mumbai-Pune Sinhagad Express JCO 3.8.2019 via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Daund with passengers of 12123 Deccan Queen which will be returned to Kalyan from Bhivpuri Road. 12123 Deccan Queen will be cancelled at Kalyan

• 11019 Mumbai-Bhubaneshwar Konark Express JCO 3.8.2019 via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Daund

• 11021 Dadar-Tirunelveli Express JCO 3.8.2019 via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Daund-Kurduwadi-Miraj

• 12219 LTT-Secunderabad Duranto Express JCO 3.8.2019 via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Aurangabad-Vikarabad

• 12701 Mumbai-Hyderabad Hussain Sagar Express JCO 3.8.2019 via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Aurangabad-Vikarabad

• 22143 Mumbai-Bidar Express JCO 3.8.2019 via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Aurangabad-Latur Road

• 19316 Indore-Lingampalli Humsafar Express JCO 3.8.2019 via Jalgaon-Manmad-Aurangabad

• 16507 Jodhpur-Bengaluru Express JCO 3.8.2019 via Jalgaon-Manmad-Daund-Kurduwadi-Miraj

• 11087 Veraval-Pune Express JCO 3.8.2019 via Jalgaon-Manmad-Daund-Pune

• 16382 Kanyakumari-Mumbai Express JCO 2.8.2019 via Daund-Manmad-Igatpuri-Kalyan.

• 17018 Secunderabad-Rajkot Express JCO 3.8.2019 diverted via Daund-Manmad-Jalgaon-Surat

• 19312 Indore Pune Express JCO 3.8.2019 diverted via Surat-Jalgaon-Manmad-Daund

• 12493 Pune-Nizamuddin AC Express JCO 4.8.2019 diverted via Daund-Manmad-Khandwa-Bhopal-Bina-Jhansi-Mathura Jn.

• 12702 Hyderabad-Mumbai Hussain Sagar Express JCO 3.8.2019 via Daund-Manmad-Igatpuri-Kalyan

• 12164 Chennai-Dadar Express JCO 3.8.2019 via Daund-Manmad-Igatpuri-Kalyan

• 22144 Bidar-Mumbai Express JCO 3.8.2019 via Daund-Manmad-Igatpuri-Kalyan

• 11041 Mumbai-Chennai Express JCO 3.8.2019 now diverted via Karjat-Roha-Shoranur-Erode-Jolarpettai (instead of Karjat-Roha-Madgaon-Hubballi-Guntakal)

• 12163 Dadar-Chennai Express JCO 3.8.2019 now diverted via Karjat-Roha-Shoranur-Erode-Jolarpettai (instead of Karjat-Roha-Madgaon-Hubballi-Guntakal)

• 11013 LTT-Coimbatore Express JCO 3.8.2019 now diverted via Karjat-Roha-Shoranur-Coimbatore (instead of Karjat-Roha-Madgaon-Hubballi-Guntakal)