Engagements for Tuesday, July 2

RELIGION
Ramayanam: Trichy Kalyanaraman, SRM Nightingale School, Thambaiah Rd., West Mambalam, 6.30 p.m.; Kidambi Narayanan, Korattur Cultural Academy, Korattur, 6.45 p.m.
Gita: Rukmini Ramamurthy, Kalyana Nagar Associatiob, West Circular Rd., Mandavelipakkam, 4.30 p.m.; Satyavratananda, Kesari HSS., Pondy Bazaar Extn., T. Nagar, 6 p.m.
Thiruarutpa: Aruna Sivakami, Sakthi Vinayagar Temple, P.T. Rajan Salai, K.K. Nagar, 6 p.m.
Sankeerthanam: Govindapuram Balaji Bhagavathar, Infosys Hall, Sri Ramakrishna Mission MHSS., Bazullah Rd., T. Nagar, 6 p.m.
CULTURE
Yagnarama Centre For Performing Arts: Programme on ‘Carnatic Out-of-the-Box,’. Sri Krishna Gana Sabha, T. Nagar, 6.30 p.m.
GENERAL
Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry: IJCCI Chamber’s Day, Savera Hotel, 6 p.m.
Pavithram: 15th anniversary celebrations, YMIA Hall, Royapettah Hihg Rd., Mylapore, 5.30 p.m.
Dr. Ambedkar Academy The People’s Educational Trust: Meeting and honouring students, talk on ‘Dr. Ambedkar’s Contribution to BCs and SCs,’ L-73, Kavery Colony, 24th St., Anna Nagar East, 6 p.m.
YMCA Pattimanram: Talk on ‘Tholkapiam Commentaries Senavarayam.’, YMCA Esplanade Auditorium, NSC Bose Rd., 6 p.m.
Narcotics Anonymous: Meeting, Self Help Group, Community Service Center, Balfour Rd., Kilpauk, 7 p.m
Al-Anon: Meetings, Blessings AFG, Divine School, S.V. Nagar, Oragadam, Ambattur; CSI James Church, Ullagaram; Conscious AFG, Ezhil Model School, Kodungaiyur; Living Sober AFG, CSI Church, Kalaignar Nagar, Othavadai, Thiruvottiyur; and St. Anne Church, Pallavan Salai, Nesapakkam, 7 p.m.
Alcoholics Anonymous: Meetings, Santhome HSS., Mylapore; CBF Church, Banu Nagar, Pudur, Ambattur; C.S.I. James Church, Medavakkam Main Rd., Ullagaram; St. Josephs Anglo Indian HSS., Vepery; Dr. M.G.R. MHSS., Arcot Rd., Saligramam; Bedhasda Swimming Pool, Elaya Mudali St., Tondiarpet; Christ the King Church, G.K.M. Colony, Peravallur; St. Teresa Church, Nungambakkam High Rd.; ECI Church, Dr. Ambedkar St., Arumbakkam; Bharath Dass School, Perungudi; Karnataka HSS., Habibullah Rd., T. Nagar S.B.M. School, Perumal Kovil St., Thiruverkadu; and English Language Meeting, Church of Christ, W-76, Anna Nagar, 7 p.m.
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