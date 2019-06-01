Engagements for Saturday, June 1

RELIGION
Mahabharatham: B. Sundarkumar, Sankara Kendra, Valmiki St., Adambakkam, 7 p.m.
Tirukkurunthandakam: Kidambi Narayanan, Sri Andalammal Matam, 84, Sanjeevaroyan Koil St., Old Washermenpet, 6.45 p.m.
Vicharasagara: Satyavratananda, Kesari High School, Pondy Bazaar Extn., T. Nagar, 6 p.m.
GENERAL
Department of Counselling Psychology - University of Madras: Dementia Screening Camp, Chepauk, 10 a.m.
Viduthalai: 85th anniversary celebrations, Periyar Thidal, Vepery, 4 p.m.
Tamil Heritage Trust: Talk on ‘A Gopuram Rebuilt,’, Arkay Convention Centre, R.H. Rd., Mylapore, 5.30 p.m.
Gem Hospital: Celebration of World Digestive Health Day, MGR Rd., Perungudi, 10 a.m.
Sri Sai Ram Engineering College: 20th Graduation Day, West Tambaram, 10.35 a.m.
Theosophical Society (Kilpauk Lodge): Talk on ‘The Christ,’ Dewan Rama Rd., Purasawalkam, 6 p.m.
Sri Balasubramania Baktha Jana Sabha: 116th anniversary celebrations, 5, T.T.K. Rd., Royapettah, 4.30 p.m.
Arunthamizh Kalai Ilakkiya Manram: Meeting: Iyappa MHSS., Thulasingam St., Peraumbur, 6 p.m.
Sevalaya: Ramzan celebrations, Kasuva Village, Pakkam Post, Thiruninravur, 5.45 p.m.
Narcotics Anonymous: Meetings, Turning Point Group, Arul Kadal Aikiya Aalayam, Santhome High Rd. and New Attitude Group, St. Andrews Church, Choolai, 7 p.m.
Al-Anon: Meetings, Community Service Centre, Balfour Rd., Kilpauk; Alagu Andavar Temple, Korukkupet; God Given Opportunity AFG, Sevaipriya Trust, Poonga Nagar, Thiruvottiyur; Inaintha Sakthi Kuzhu, Sivan Nagar Association, New Washermenpet; Recovery AFG, Risen Christ Church, Peravallur, Kolathur; and Balwadi School, Kavarapalayam Main Rd., Avadi, 7 p.m.
Alcoholics Anonymous: Meetings, Community Service Centre, Balfour Rd., Kilpauk; PS HSS., Mylapore; Advent Christian Middle School, Velachery Rd., Sembakkam; Risen Christ Church, Paper Mills Rd., Peravallur; Alagu Muthu Mariyamman Tirumana Mandapam, Periyar Salai; St. Present Church, Johny John Khan Mirshahibpet; E.C.I. Zion School, 100 ft. Rd., Ekkatuthangal; Karthikeyan MHSS., Saligramam; St. Vincent School, Assumption Church, Railway Colony, Choolaimedu; Faith Christian Church, Madha Kovil St., Nerkundram; Govt. HSS., Madhiravedu Rd., Velappan Chavadi; and Sevapriya Trust, Poonga Nagar, Thiruvottiyur, 7 p.m.
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