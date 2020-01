CHENNAI TODAY FOR JANUARY 14

RELIGION

Bhagavatham: Ponnadukkathu Manikandan Namboodiri, Harihara Hall, Anantha Padmanabha Swamy Temple, Gandhi Nagar, Adyar, 6.30 a.m.

Thiruppavai: V. Ramamurthy, Srinivasa Perumal Temple, Gujji Naicken St., Anna Nagar East, 6.30 a.m.; Velukkudi Krishnan, Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, 4th St., Postal Colony, West Mambalam, 7 a.m.; Kalyanapuram R. Aaravamudachariar, Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada St., Mylapore, 7 a.m.; Kidambi Narayanan, R.R. Sabha, Mylapore, 7.30 a.m.; Ram Moihandoss, Sri Kalyana Ramar Temple, Rail Nagar, Maraimalai Nagar, 8 a.m.; Kalian Sampath, Perambur Kalvi Kazhagam, 12, Gurumurthy Garden St., Perambur, 10 a.m.; Ilaiyaville Srinidhi, E 55-B, 19th Cross St., Besant Nagar, 4 p.m.; C. Nammalwar, Sri Varadharaja Perumal Temple, Mugalivakkam, 6 p.m.; Srinivasa Gopala Mahadesikan, Sri Vedantha Desikar Devasthanam, K.P. Sannidhi St., Mylapore, 6.30 p.m.; Tirumalai Venmkatachariyar, Sri Andalammal Matam, Sanjeevaroyan Koil St., Old Washermenpet, 6.30 p.m.; R. Narayanan, Sri Varasiddhi Vinayagar Temple, 177, Welcome Colony, 25th St., E Sector, Anna Nagar West Extn., 6.30 p.m.; J. Chinnathambu, Andal Sametha Rangamannar Temple, Selva Vinayagar Koil St., Perambur, 6.30 p.m.; Rangan, Arthanareeswarar Koil Campus, 4th Main Rd., Nanganallur, 6.30 p.m.; P.B. Rajahamsam, Narayani Ammal Kalyana Mandapam, Mandaveli, 6.45 p.m.

108 Divyadesa Mahatmiyam: Velukkudi Krishnan, D.R.B. Calavala Cunnan Chetty Hindu College, Pattabhiram, 6.30 p.m.

Thiruarutpa: M.B. Babu, Sakthi Vinayagar Temple, P.T. Rajan Salai, K.K. Nagar, 6 p.m.

Vishwa Hindu Vidya Kendra Vedic and Public Education Arakkattalai: Valedictory of Sukla Yajurvedha Mandala Parayanam concluding session, Sri Krishna Mandiram Temple, 19, Canal Rd., Thiruvanmiyur, 4 p.m.

GENERAL

G.S.S. Jain College For Women: Pongal Thiruvizha 2020, Vepery High Rd., Vepery, Noon.

Narcotics Anonymous: Meeting, Self Help Group, Community Service Center, Balfour Rd., Kilpauk, 7 p.m

Al-Anon: Meetings, Blessings AFG, Divine School, S.V. Nagar, Oragadam, Ambattur; CSI James Church, Ullagaram; Conscious AFG, Ezhil Model School, Kodungaiyur; Living Sober AFG, CSI Church, Kalaignar Nagar, Othavadai, Thiruvottiyur; and St. Anne Church, Pallavan Salai, Nesapakkam, 7 p.m.

Alcoholics Anonymous: Meetings, Santhome HSS., Mylapore; CBF Church, Banu Nagar, Pudur, Ambattur; C.S.I. James Church, Medavakkam Main Rd., Ullagaram; St. Josephs Anglo Indian HSS., Vepery; Dr. M.G.R. MHSS., Arcot Rd., Saligramam; Bedhasda Swimming Pool, Elaya Mudali St., Tondiarpet; Christ the King Church, G.K.M. Colony, Peravallur; St. Teresa Church, Nungambakkam High Rd.; ECI Church, Dr. Ambedkar St., Arumbakkam; Bharath Dass School, Perungudi; Karnataka HSS., Habibullah Rd., T. Nagar S.B.M. School, Perumal Kovil St., Thiruverkadu; and English Language Meeting, Church of Christ, W-76, Anna Nagar, 7 p.m.