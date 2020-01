CHENNAI TODAY FOR JANUARY 07

RELIGION

Gita: Satyavratananda, Kesari HSS., Pondy Bazaar Extn., T. Nagar, 6 p.m.

Thiruppavai: V. Ramamurthy, Srinivasa Perumal Temple, Gujji Naicken St., Anna Nagar East, 6.30 a.m.; Velukkudi Krishnan, Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, 4th St., Postal Colony, West Mambalam, 7 a.m.; Kalyanaraman R. Aaravamudhachari, Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada St., Mylapore, 7 a.m.; Kidambi Narayanan, R.R. Sabha, Mylapore, 7.30 a.m.; Kalian Sampath, Perambur Kalvi Kazhagam, 12, Gurumurthy Garden St., Perambur, 10 a.m.; Ilaiyaville Srinidhi, E 55-B, 19th Cross St., Besant Nagar, 4 p.m.; C. Nammalwar, Sri Varadharaja Perumal Temple, Mugalivakkam, 6 p.m.; Srinivasa Gopala Mahadesikan, Sri Vedantha Desikar Devasthanam, K.P. Sannidhi St., Mylapore, 6.30 p.m.; Tirumalai Venmkatachariyar, Sri Andalammal Matam, Sanjeevaroyan Koil St., Old Washermenpet, 6.30 p.m.; R. Narayanan, Sri Varasiddhi Vinayagar Temple, 177, Welcome Colony, 25th St., E Sector, Anna Nagar West Extn., 6.30 p.m.; J. Chinnathambu, Andal Sametha Rangamannar Temple, Selva Vinayagar Koil St., Perambur, 6.30 p.m.; Rangan, Arthanareeswarar Koil Campus, 4th Main Rd., Nanganallur, 6.30 p.m.; P.B. Rajahamsam, Narayani Ammal Kalyana Mandapam, Mandaveli, 6.45 p.m.

108 Divyadesa Mahatmiyam: Velukkudi Krishnan, Sri Srinivasa Perumal Temple, Semmancherry, 6.30 p.m.

Mukunda Mala: Moksha Vidhyaananda Sarasvati, 77, Thirupugazh St., Kamatchi Nagar, Valasaravakkam, 11 a.m.

Thiruvilayadal Puranam: Somasundaran, Sri Karpaga Vinayagar Temple, Second Cross St., R.A. Puram, 6 p.m.

Thiruarutpa: M.A. Hussain, Sakthi Vinayagar Temple, P.T. Rajan Salai, K.K. Nagar, 6 p.m.

GENERAL

Sathyabama Institute of Science and Technology and Association of Indian Universities: Inauguration of All India Inter University Karate Tournament, Minister K.A. Sengottaiyan participates, Rajiv Gandhi Salai, 4.30 p.m.

Knight Frank: Launch of flagship publication ‘India Real Estate (July - December 2019), The Accord Metropolitan, Noon

Tamil Nadu Progressive Writers an Artistes Association and Rashtra Seva Dal: Meet on Understanding the CAA, Chennai Reporters Guild, Govt, Estate, Chepauk, 4.30 p.m.

Dravida Kazhaga Legal Wing: Tribute meeting to Justice S. Mohan, Periyar Thidal, Vepery, 6 p.m.

YMCA Pattimanram: Release of book on ‘Voices of Emanicipation’, YMCA Esplanade Auditorium, NSC Bose Rd., 6 p.m.

Narcotics Anonymous: Meeting, Self Help Group, Community Service Center, Balfour Rd., Kilpauk, 7 p.m

Al-Anon: Meetings, Blessings AFG, Divine School, S.V. Nagar, Oragadam, Ambattur; CSI James Church, Ullagaram; Conscious AFG, Ezhil Model School, Kodungaiyur; Living Sober AFG, CSI Church, Kalaignar Nagar, Othavadai, Thiruvottiyur; and St. Anne Church, Pallavan Salai, Nesapakkam, 7 p.m.

Alcoholics Anonymous: Meetings, Santhome HSS., Mylapore; CBF Church, Banu Nagar, Pudur, Ambattur; C.S.I. James Church, Medavakkam Main Rd., Ullagaram; St. Josephs Anglo Indian HSS., Vepery; Dr. M.G.R. MHSS., Arcot Rd., Saligramam; Bedhasda Swimming Pool, Elaya Mudali St., Tondiarpet; Christ the King Church, G.K.M. Colony, Peravallur; St. Teresa Church, Nungambakkam High Rd.; ECI Church, Dr. Ambedkar St., Arumbakkam; Bharath Dass School, Perungudi; Karnataka HSS., Habibullah Rd., T. Nagar S.B.M. School, Perumal Kovil St., Thiruverkadu; and English Language Meeting, Church of Christ, W-76, Anna Nagar, 7 p.m.

