Chennai engagements for October 9, 2019

RELIGION
Tirupathi Mahathmiyam: Gomadam, Asthika Samajam, Venus Colony, Alwarpet, 6-30 p.m.
Maha Periyava Mahimai: P.Swaminathan, Kapaleeswarar Temple, Mylapore, 5.30 p.m
Taithreya Upanishad: Moksha Vidhyaananda Sarasvati, S -1, plot 28, Kumaran Nagar, 3rd Cross Street, Chinmaya Nagar, Stage 2, 11 a.m.
CULTURE
Sri Venkateswara Bhaktha Samajam: Villu Paatu by Bharati Thirumagan, Ananda Nilayam, Patel Road, Perambur, 7 p.m
GENERAL
Common Service Centre : Launch of 7th Economic Census, Governor Banwarilal Purohit participates, Kalaivanar Arangam, Triplicane, 11 a.m
British Deputy High Commission: British Deputy High Commissioner for a day, Cottingley, Anderson Road, Nungambakkam, 4 p.m
SRM Valliammai Engineering College: Guest Lecture on renewable energy sources, SRM Nagar, Kattankulathur, 10.30 a.m.
Narcotics Anonymous: Meeting, Staying Clean Group, St. Lourdes Church, Don Bosco School, Perambur, 7 p.m.
Al-Anon: Meetings, Shrine of Divine Mercy Church, Anna Nagar East; The Lady of the Light Church, Luz, Mylapore; St. Andrews Church, Gandhi Rd., Guduvancherry; One Day Life AFG, Nivedha School, Sathyamoorthy Nagar; Child AFG, Balwadi School, Mannurpet; and CSI Trinity Church, N.M. Rd., Avadi, 7 p.m.
Alcoholics Anonymous: Meetings, Loyola MHSS., United India Colony, Kodambakkam; Divine Mercy Church, D- Block, Anna Nagar East; Anglo Indian Association, Ponniyamman Koil St., Egmore; Annai Velankanni Church, Besant Nagar; Fathima Church, Velachery Main Rd., East Tambaram; Kondithope Community Centre, Police Quarters, Walltax Rd.; E.C.I. Church, Vanagaram Rd., Ambattur; C.S.I. Church, Moolakadai; Corporation School, MKM Koil St., Mylapore; E.C.I. Church, Koladi Rd., Thiruverkadu; E.C.I. Church, Perumal Koil St., Madhuravoyal; R.P.F. Association Office, IC.F. Villivakkam, 7 p.m.
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