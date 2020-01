Chennai engagements for January 12, 2020

RELIGION

Bhagavatham: Ponnadukkathu Manikandan Namboodiri, Harihara Hall, Anantha Padmanabha Swamy Temple, Gandhi Nagar, Adyar, 6.30 a.m.; B. Sundarkumar, Ranjani Hall, 15th St., Nanganallur, 6.30 p.m

Thiruppavai: V. Ramamurthy, Srinivasa Perumal Temple, Gujji Naicken St., Anna Nagar East, 6.30 a.m.; Velukkudi Krishnan, Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, 4th St., Postal Colony, West Mambalam, 7 a.m.; Kalyanapuram R. Aaravamudachariar, Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada St., Mylapore, 7 a.m.; Kidambi Narayanan, R.R. Sabha, Mylapore, 7.30 a.m.; Ram Moihandoss, Sri Kalyana Ramar Temple, Rail Nagar, Maraimalai Nagar, 8 a.m.; Kalian Sampath, Perambur Kalvi Kazhagam, 12, Gurumurthy Garden St., Perambur, 10 a.m.; Ilaiyaville Srinidhi, E 55-B, 19th Cross St., Besant Nagar, 4 p.m.; C. Nammalwar, Sri Varadharaja Perumal Temple, Mugalivakkam, 6 p.m.; Srinivasa Gopala Mahadesikan, Sri Vedantha Desikar Devasthanam, K.P. Sannidhi St., Mylapore, 6.30 p.m.; Tirumalai Venmkatachariyar, Sri Andalammal Matam, Sanjeevaroyan Koil St., Old Washermenpet, 6.30 p.m.; R. Narayanan, Sri Varasiddhi Vinayagar Temple, 177, Welcome Colony, 25th St., E Sector, Anna Nagar West Extn., 6.30 p.m.; J. Chinnathambu, Andal Sametha Rangamannar Temple, Selva Vinayagar Koil St., Perambur, 6.30 p.m.; Rangan, Arthanareeswarar Koil Campus, 4th Main Rd., Nanganallur, 6.30 p.m.; P.B. Rajahamsam, Narayani Ammal Kalyana Mandapam, Mandaveli, 6.45 p.m.

108 Divyadesa Mahatmiyam: Velukkudi Krishnan, D.R.B. Calavala Cunnan Chetty Hindu College, Pattabhiram, 6.30 p.m.

Dakshinamurthy: Satyavratananda, Samskrita Bharati Hall, Dr. Radhakrishnan Salai 8th St., Mylapore, 8.30 a.m.

Kulachirai Nayanar: Madhusudhanan Kalaichelvan, Sri Vishnu Mohan Foundation, 7. New Giri Rd., T. Nagar,10 a.m..

Sankara Nethralaya: 26th Sri Mahaperiyava Aradhana, Dr. V.G. Appukutty Campus, St. Thomas Mount, 4 p.m.

Sri Panduranga Bajanai Mandali: 56th Year Radha Kalyana Mahotsavam, Sri Alamelumanga Kalyana Mandapam, Radhakrishnan St., T. Nagar, 10 a.m.

CULTURE

Westland Publications: Release of book on ‘Sebastian & Sons’, Rukmini Arangam, Kalakshetra Rd., Thiruvanmiyur, 6.45 p.m.

GENERAL

Sri Ramakrishna Math, Chennai: Centenary celebration of Sri Ramakrishna Vijayam, Vice President of India M. Venkaiah Naidu participates, Narada Gana Sabha Main Hall, T.T.K. Rd., Alwarpet, 10.30 a.m.

B.P. Jain Hospital - Sankara Eye Hospital: Celebrations of Coral Jubilee of Healthcare and Silver Jubilee of Eye Care, TAG Auditorium, Sri Sankara Vidyalaya, Sri Sankara Nagar, Pammal, 6 p.m.

Save Ennore Creek Campaign: Release of Video on awareness on airpollution and exercise ‘LetChennaiBreathe’, Raga Sudha Hall, Mylapore, 11 a.m.

Triplicane Veeyaabarigal Sangam: 45th annual day, Presentation Community Hall, 137 Jhani Johnkhan Rd., Royapettah, 6.30 p.m.

Anna Nagar Humour Club: Talk on ‘Humour the Medicine’, Krishnaswamy School, 13th Main Rd., Anna Nagar, 4 p.m.

Humour Club International - Triplicane Chapter: An enjoyable musical morning, TAG- Mylapore Fine Arts Club, Oliver Rd., Mylapore, 10 a.m.

International Medical Sciences Academy: CME programme, K.J. Hospital, P.H. Rd., 11 a.m.

Narcotics Anonymous: Meetings, Good Company Group, St. Teresa Church, Nungambakkam, 11 a.m.; Miracle of Marina Group, Chennai School, Venkatarangam Pillai St., T. Nagar; and Circle of Life Group, Annai Velankannai Church, Besant Nagar, 7 p.m.

Al-Anon: Meetings, Holy Angels Convent, T. Nagar, 11 a.m; Sunshine Group, Loyola MHSS., UI Colony, Kodambakkam, 4 p.m.; Wisdom AFG, Kesari HSS., Teynampet, 7 p.m. Broadway Group, St. Francis Xavier Church, Broadway, 6 p.m.; CSI Wesley Church, Opp Kallarai Stop, Poonamallee, 7 p.m.; Deiva Shakthi Kuzhu, Sri Sathya Sai HSS., Nadapai Garden St., Theradi 6 p.m.; and St. Anthonys Church, Puzhal, 5 p.m.

Alcoholics Anonymous: Meetings, Assemption School, St. Teresa Church, Nungambakkam, 10.00 a.m.; St. Mathias Church, Kamarajar Salai,, K.K. Nagar; C.S.I. School, Gandhi Main Rd., Oragadam, Ambattur; Govt. HSS., Police Boys Club, Maduravoyal; Sankara MHSS., Thiruvottiyur, Railway Hospital, Perambur, 11 a.m.; Dr. Boaz Memorial Hospital, Velachery Rd., Selaiyur; Infant Jesus Church, Manali New Nagar, Manali; C.S.I. Peters Church, Vyasarpadi, 11.30 a.m.; St. Francis Xavier Church, Broadway, 6 p.m. Kesari HSS., T. Nagar; Police Boys Club, Chinmaya Nagar; Singaram Pillai Boys HSS., Villivakkam; Arul Kadal, Santhome High Rd.; 7 pm.