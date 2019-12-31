Chennai engagements for January 1, 2020

RELIGION
Uddhava Gita: Satyavratananda, Sri Rangavilasam, Ranga Rd., Near Nandalala Temple, Mylapore, 11 a.m.
Taithreya Upanishad: Moksha Vidhyaananda Sarasvati, S-1, Plot 28, Kumaran Nagar, 3rd Cross St., Chinmaya Nagar, 11 a.m.
Thiruppavai: V. Ramamurthy, Srinivasa Perumal Temple, Gujji Naicken St., Anna Nagar East, 6.30 a.m.; Velukkudi Krishnan, Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, 4th St., Postal Colony, West Mambalam, 7 a.m.; Kalyanaraman R. Aaravamudhachari, Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada St., Mylapore, 7n a.m.; Kidambi Narayanan, R.R. Sabha, Mylapore, 7.30 a.m.; Ilaiyaville Srinidhi, E 55-B, 19th Cross St., Besant Nagar, 4 p.m.; C. Nammalwar, Sri Varadharaja Perumal Temple, Mugalivakkam, 6 p.m.; Srinivasa Gopala Mahadesikan, Sri Vedantha Desikar Devasthanam, K.P. Sannidhi St., Mylapore, 6.30 p.m.; Tirumalai Venmkatachariyar, Sri Andalammal Matam, Sanjeevaroyan Koil St., Old Washermenpet, 6.30 p.m.; R. Narayanan, Sri Varasiddhi Vinayagar Temple, 177, Welcome Colony, 25th St., E Sector, Anna Nagar West Extn., 6.30 p.m.; J. Chinnathambu, Andal Sametha Rangamannar Temple, Selva Vinayagar Koil St., Perambur, 6.30 p.m.; Dhamal Perundevi, Sri Lakshmi Narasimha Temple, Bheemannapet 2nd St., Mylapore, Near Ranga Rd., 6.30 p.m.; Rangan, Arthanareeswarar Koil Campus, 4th Main Rd., Nanganallur, 6.30 p.m.
108 Divyadesa Mahatmiyam: Velukkudi Krishnan, Sri Perumal Koil, Pillayar Koil St., Medavakkam, 6.30 p.m.
Puthu Nellu Puthu Naathu: Kidambi Narayanan, Kalki Theatre, VR Chennai Anna Nagar, 6.30 p.m.
CULTURE
Music Academy: Programme ‘Sadas’, Chairman, Sundaram Fasteners Suresh Krishna participates and presentation of awards to musicians, T.T. Krishnamachari Auditorium, T.T.K. Rd., Royapettah, 5 p.m.
Hamsadhsani: R. Ramachandran birthday remembrance occasion, award presented to SNEHA, Chennai, The Youth Hostel, Second Avenue, Indira Nagar, 6.10 p.m.
Pushpanjali Cultural Trust: Inauguration of Margazhi Natya Utsav - 2020, R.K. Swamy Auditorium, Sundareswarar Koil St., Mylapore, 4 p.m.
GENERAL
Narcotics Anonymous: Meeting, Staying Clean Group, St. Lourdes Church, Don Bosco School, Perambur, 7 p.m.
Al-Anon: Meetings, Shrine of Divine Mercy Church, Anna Nagar East; The Lady of the Light Church, Luz, Mylapore; St. Andrews Church, Gandhi Rd., Guduvancherry; One Day Life AFG, Nivedha School, Sathyamoorthy Nagar; Child AFG, Balwadi School, Mannurpet; and CSI Trinity Church, N.M. Rd., Avadi, 7 p.m.
Alcoholics Anonymous: Meetings, Loyola MHSS., United India Colony, Kodambakkam; Divine Mercy Church, D- Block, Anna Nagar East; Anglo Indian Association, Ponniyamman Koil St., Egmore; Annai Velankanni Church, Besant Nagar; Fathima Church, Velachery Main Rd., East Tambaram; Kondithope Community Centre, Police Quarters, Walltax Rd.; E.C.I. Church, Vanagaram Rd., Ambattur; C.S.I. Church, Moolakadai; Corporation School, MKM Koil St., Mylapore; E.C.I. Church, Koladi Rd., Thiruverkadu; E.C.I. Church, Perumal Koil St., Madhuravoyal; R.P.F. Association Office, IC.F. Villivakkam, 7 p.m.