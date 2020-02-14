Chennai

Chennai engagements for February 15, 2020

RELIGION

Vicharasagara: Satyavratananda, Kesari HSS., Pondy Bazaar Extn., T. Nagar, 6 p.m.

Andrada Vazhvil Vedantham: Moksha vidhyaananda Sarasvati, Pace Achyuta, Seemathamman Nagar, Maduravoyal, 7 p.m.

Sivananda Lahari: T. Sundararama Dikshithar, 14, 2nd St., Gill Nagar, Choolaimedu, 4 p.m.

Govinda Nama Mahima: Vaddiparthi Padmakar, PRC Centenary Hall, Lodi Khan St., T. Nagar, 6.15 p.m.

CULTURE

Sri Thyaga Brahma Gana Sabha: Inauguration of Saint Thyagaraja Aradhana and conferment of titles to musicians, Vani Mahal, G.N. Chetty Rd., T Nagar, 6 p.m.

Sarasalaya: Sarasa Natya Mala - 8th annual dance festival in memory of K.J. Sarasa and conferment of titles, Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, 6 p.m.

GENERAL

Akshaya Patra: Bhumi Puja of Akshaya Patra Kitchen for Kaalai Unavu Thittam, Governor Banwarilal Purohit; Chief Minister Edappadi K Palaniswami and Deputy Chief Minister O. Paneerselvam and Ministers participates, Mackey’s Garden, Greams Rd., 11 a.m.

Parampara: Talk on ‘Time Machines in the sky’, 44, Kasturi Ranga Rd., Alwarpet, 10.30 a.m.

Computer Society of India and Meenakshi College of Engineering: Workshop on A One-Day-Hands on IoT, West K.K. Nagar, 8.30 a.m.

SRM Valliammai Engineering College: Symposium on ‘CYBORGS 2020’, Kattankulathur, 9.30 a.m.

S.A. Engineering College: Lecture on ‘Latest trends in vehicle engineering’, Thiruverkadu, 11 a.m.

Pachaiyappa’s College: Inter Collegiate Festival Green Vibes 2020, EVR Salai, 10 a.m.

Valliammal College for Women: Seminar on ‘The Role of Artificial Intelligence in the Determination of Results in Commerce’, Anna Nagar East, 10 a.m.

Amar Seva Sangam: Valedictory function of Early Intervention International Conference, Hyatt Regency, 4 p.m.

New Prince Shri Bhavani SSS.: Annual day celebrations, Sabapathy St., Ullagaram, 5 p.m.

Bharath SSS.: 59th annual day celebrations, Adyar, 5.30 p.m.

Senior Citizens Support Forum: Discussion on sublimate, Russian Centre of Science and Culture, Kasturi Ranga Rd., Alwarpet, 10.30 a.m.

South Indian Diet Herbal Yoga and Nature Cure Trust: Programme, Thakkar Baba Vidyalaya, Venkatnarayana Rd., T. Nagar, 4 p.m.

Sevalaya: Inauguration of montessori exhibition, Kasuva Village, Pakkam Post, Thiruninravur, 10 a.m.

Y’s Men International: Health care camp, S.I.E.T. College, K.B. Dasan Rd., Teynampet, 9 a.m.

Sri Krishna Sweets and Sri Ramakrishna Math: Sri Ramakrishna Vijayam Centenary celebrations, Asthika Samajam, Alwarpet, 6.30 p.m.

Narcotics Anonymous: Meetings, Turning Point Group, Arul Kadal Aikiya Aalayam, Santhome High Rd. and New Attitude Group, St. Andrews Church, Choolai, 7 p.m.

Al-Anon: Meetings, Community Service Centre, Balfour Rd., Kilpauk; Alagu Andavar Temple, Korukkupet; God Given Opportunity AFG, Sevaipriya Trust, Poonga Nagar, Thiruvottiyur; Inaintha Sakthi Kuzhu, Sivan Nagar Association, New Washermenpet; Recovery AFG, Risen Christ Church, Peravallur, Kolathur; and Balwadi School, Kavarapalayam Main Rd., Avadi, 7 p.m.

Alcoholics Anonymous: Meetings, Community Service Centre, Balfour Rd., Kilpauk; PS HSS., Mylapore; Advent Christian Middle School, Velachery Rd., Sembakkam; Risen Christ Church, Paper Mills Rd., Peravallur; Alagu Muthu Mariyamman Tirumana Mandapam, Periyar Salai; St. Present Church, Johny John Khan Mirshahibpet; E.C.I. Zion School, 100 ft. Rd., Ekkatuthangal; Karthikeyan MHSS., Saligramam; St. Vincent School, Assumption Church, Railway Colony, Choolaimedu; Faith Christian Church, Madha Kovil St., Nerkundram; Govt. HSS., Madhiravedu Rd., Velappan Chavadi; and Sevapriya Trust, Poonga Nagar, Thiruvottiyur, 7 p.m.

Why you should pay for quality journalism - Click to know more

Comments
Related Articles
Recommended for you
  1. Comments will be moderated by The Hindu editorial team.
  2. Comments that are abusive, personal, incendiary or irrelevant cannot be published.
  3. Please write complete sentences. Do not type comments in all capital letters, or in all lower case letters, or using abbreviated text. (example: u cannot substitute for you, d is not 'the', n is not 'and').
  4. We may remove hyperlinks within comments.
  5. Please use a genuine email ID and provide your name, to avoid rejection.

Printable version | Feb 14, 2020 8:13:28 PM | https://www.thehindu.com/news/cities/chennai/chennai-engagements-for-february-15-2020/article30822832.ece

© THG PUBLISHING PVT LTD.

Next Story
TRENDING TODAY