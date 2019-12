Chennai engagements for December 29, 2019

RELIGION

Thiruppavai: V. Ramamurthy, Srinivasa Perumal Temple, Gujji Naicken St., Anna Nagar East, 6.30 a.m.; Velukkudi Krishnan, Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, 4th St., Postal Colony, West Mambalam, 7 a.m.; Kidambi Narayanan, R.R. Sabha, Mylapore, 7.30 a.m.; Ilaiyaville Srinidhi, E 55-B, 19th Cross St., Besant Nagar, 4 p.m.; C. Nammalwar, Sri Varadharaja Perumal Temple, Mugalivakkam, 6 p.m.; Srinivasa Gopala Mahadesikan, Sri Vedantha Desikar Devasthanam, K.P. Sannidhi St., Mylapore, 6.30 p.m.; Tirumalai Venmkatachariyar, Sri Andalammal Matam, Sanjeevaroyan Koil St., Old Washermenpet, 6.30 p.m.; R. Narayanan, Sri Varasiddhi Vinayagar Temple, 177, Welcome Colony, 25th St., E Sector, Anna Nagar West Extn., 6.30 p.m.; J. Chinnathambu, Andal Sametha Rangamannar Temple, Selva Vinayagar Koil St., Perambur, 6.30 p.m.; Dhamal Perundevi, Sri Lakshmi Narasimha Temple, Bheemannapet 2nd St., Mylapore, Near Ranga Rd., 6.30 p.m.; Rangan, Arthanareeswarar Koil Campus, 4th Main Rd., Nanganallur, 6.30 p.m.

108 Divyadesa Mahatmiyam: Velukkudi Krishnan, Mandan Vidyashram, 2/155, NATCO Colony, North Street, Kottivakkam, 6.30 p.m.

Andalum Aranganum: Kulathur Sundhararajan, S.S. Mahal, 32nd St., Nanganallur, 6.50 p.m.

Thiruppugazh: Ma. Ki. Ramanan, Sri Balasubramaniar Thiruppugazh Baktha Janasabha, 39/25, Grama St., Thiruvottiyur, 10 a.m.

Dakshinamurthy: Satyavratananda, Samskrit Bharati Hall, Dr. Radhakrishnan Salai 8th St., Mylapore, 8.30 a.m.

Sri Ramana Maharishi: K. Dayanand, Sri Vishnu Mohan Foundation, New Giri Rd., T. Nagar, 6 p.m.

Savitri: Malini Narayanan, Sri Aurobindo Society, Smith Rd., 10.30 a.m.

CULTURE

Chromepet Cultural Academy: Mahalakshmi Ladies Drama group presents ‘Bhagawan Sri Ramakrishna Paramahamsar’, Sri Kamakshi Kalyana Mandapam, Chromepet, 6.30 p.m.

Karaikudi Nagarathar Sangam, Chennai: Programme on ‘Karaikudi Sandhai’, EM EL EM Kalyana Mandapam, Mahalingapuram, 10 a.m.

GENERAL

CSIR-CECRI: Laying foundation sone for CSIR Innovative Centre for Next Generation Energy Storage Solutions (OCeNGESS), Union Minister Harsh Vardhan, participates, CSIR Madras Complex, Taramabni, 9.30 a.m.

South India Social and Cultural Academy: Distribution of awards, Hotel Palmgrove, 4 p.m.

Narcotics Anonymous: Meetings, Good Company Group, St. Teresa Church, Nungambakkam, 11 a.m.; Miracle of Marina Group, Chennai School, Venkatarangam Pillai St., T. Nagar; and Circle of Life Group, Annai Velankannai Church, Besant Nagar, 7 p.m.

Al-Anon: Meetings, Holy Angels Convent, T. Nagar, 11 a.m; Sunshine Group, Loyola MHSS., UI Colony, Kodambakkam, 4 p.m.; Wisdom AFG, Kesari HSS., Teynampet, 7 p.m. Broadway Group, St. Francis Xavier Church, Broadway, 6 p.m.; CSI Wesley Church, Opp Kallarai Stop, Poonamallee, 7 p.m.; Deiva Shakthi Kuzhu, Sri Sathya Sai HSS., Nadapai Garden St., Theradi 6 p.m.; and St. Anthonys Church, Puzhal, 5 p.m.

Alcoholics Anonymous: Meetings, Assemption School, St. Teresa Church, Nungambakkam, 10.00 a.m.; St. Mathias Church, Kamarajar Salai,, K.K. Nagar; C.S.I. School, Gandhi Main Rd., Oragadam, Ambattur; Govt. HSS., Police Boys Club, Maduravoyal; Sankara MHSS., Thiruvottiyur, Railway Hospital, Perambur, 11 a.m.; Dr. Boaz Memorial Hospital, Velachery Rd., Selaiyur; Infant Jesus Church, Manali New Nagar, Manali; C.S.I. Peters Church, Vyasarpadi, 11.30 a.m.; St. Francis Xavier Church, Broadway, 6 p.m. Kesari HSS., T. Nagar; Police Boys Club, Chinmaya Nagar; Singaram Pillai Boys HSS., Villivakkam; Arul Kadal, Santhome High Rd.; 7 pm.