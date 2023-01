Engagements - Chennai

October 18, 2016 12:00 am | Updated December 01, 2016 06:39 pm IST

Religion

Gita: Ramana Swaroopananda, Old No. 47, New No. 15, 15th St., Anna Nagar, 6.45 p.m.; Bashyam, Kesari HSS., Pondy Bazaar Extn., T. Nagar, 6.30 p.m.

Mahabharatham: Somaiyaji, Sringeri Jagadguru Pravachana Mandiram, Rajaannamalaipuram, 6.45 p.m.

Devi Mahatmyam: R. Krishnamurthy, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram, 6.45 p.m.

Upanishad: R. Manidravid, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., 5 p.m.

Thiruarutpa: Mozhiarasi Asokan, Sakthi Vinayagar Temple, P.T. Rajan Salai, K.K.Nagar, 6 p.m.

Kandhapuranam: Madhivannan, Narada Gana Sabha, TTK Rd., 6.30 p.m.