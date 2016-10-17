HamberMenu
  1. EPaper
  2. Music

To enjoy additional benefits

Crossword+

CONNECT WITH US

Engagement - Chennai

October 17, 2016 12:00 am | Updated December 01, 2016 06:28 pm IST

Religion

Thiruvasagam: Raghubai Ammal, Sri Balasubramania Bhakta Jana Sabha, 5, T.T.K. Salai, Royapettah, 6-30 p.m.; Aranga Ramalingam, Gangadeeswarar temple, Purasawalkam, 6-30 p.m.

Devi Mahatmyam: R. Krishnamurthy, Sri Sankara Gurukulam, New No. 8, Old No. 20, C.P. Ramaswamy Street, Abhiramapuram, 6-45 p.m.

Geeta: R. Rajagopal, Sri Sankara Gurukulam, New No. 8, Old No. 20, C.P. Ramaswamy Street, Abhiramapuram, 5 p.m.; Ramana Swaroopananda, R. Block, Old No. 47, New No. 15, 15th street, Anna Nagar, 6-45 p.m.

Lalitha Sahasranamam: K. Balasubramanyam, Yogalaya, 18/65, Gandhinagar, Adyar, 10-30 a.m.

Kandhapuranam: Madhivannan, Narada Gana Sabha, T.T.K. Road, Alwarpet, 6-30 p.m.

Mahabharatam: B. Kesavavajapayer, Sringeri Jagadguru Pravachana Mandiram, Raja Annamalaipuram, 6-45 p.m.

Brahadaranya Upanishad: R. Krishnamurthy Sastrigal, Sringeri Jagadguru Pravachana Mandiram, Raja Annamalaipuram (time not mentioned)

Chandogyopanishad: Satyavratananda Saraswati, Shirdi Sai Hall, Shirdi Sai Temple, Shenoy Nagar, 6 p.m.

Sivan Arutchelvargal: P. Swaminathan, Sri Kapaleeswarar Temple, Mylapore, 5-30 p.m.

General

Sree Balaji Medical College and Hospital: Oration on Use and abuse of antibiotics in respiratory medicine, Sree Balaji Medical College and Hospital, Chromepet, 11-30 a.m.

Alliance Francaise of Madras: Mexican film festival, Edouard Michelin auditorium, Alliance Francaise of Madras, College Road, 6-15 p.m.

Cancer Institute: Hands on training workshop in liquid biopsy, Lecture hall, Department of Molecular Oncology, Cancer Institute, Sardar Patel Road, 9-30 a.m.

U.S.Consulate: Inaugural function of Microscholarship program, L.S. auditorium, Loyola College, 3 p.m.

Valliammai Engineering College: Technical discussion on Design and Implementation of Cascaded Multilever Inverter, seminar hall, Valliammai Engineering College, Kattankulathur, 1 p.m.

Narcotics Anonymous: Meetings, Grace of the Millennium Group, CSI Zion Church, Chintadripet; and Reality Group, CSI Good Shepherd Church, Taramani 100 Ft. Rd., Velachery, 7 p.m.

Al-Anon: Meetings, Meston College of Education, Royapettah; The Lady of the Light Church, Luz, Mylapore; Madipakkam Group, Moovarasampettai; Anmeega Asthivara Group, Tollgate; and CSI Church, Padikuppam Rd., Anna Nagar, 7 p.m.; and Ebenezer MM School, Shanthipuram, Thirumullaivoyal, 7 p.m.

Alcoholics Anonymous: Meetings, Our Lady of Lourdese Church, Perambur, 6-30 p.m.; Meston College, Royapettah; Chennai Corporation Public Health Centre, Adambakkam; Risen Redeemers Church, United India Colony, Kodambakkam; ECI Church, Padikuppam Rd., West Anna Nagar; Annai Velankanni Church, Besant Nagar; The Lady of the Light Church, Luz, Mylapore; St. Johns Catholic Church, Seniyamman Koil St., Tondiarpet; Ebenezer MM School, Thirumullaivoyal; St. Josephs School, West Cross St., M.K.B. Nagar; C.S.I. Church, Thiruninravur.

Top News Today

Comments

Comments have to be in English, and in full sentences. They cannot be abusive or personal. Please abide by our community guidelines for posting your comments.

We have migrated to a new commenting platform. If you are already a registered user of The Hindu and logged in, you may continue to engage with our articles. If you do not have an account please register and login to post comments. Users can access their older comments by logging into their accounts on Vuukle.