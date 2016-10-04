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Chennai Today

October 04, 2016 12:00 am | Updated November 01, 2016 10:52 pm IST

RELIGION

Mahabharatham: Akkarakani Srinidhi, Ramkrishna Mission Students Home, P.S. Sivaswami Salai, Mylapore, 7.30 a.m.; B. Sundarkumar, Sri Krishna Gana Sabha, T. Nagar, 6.30 p.m.

Gita: Satyavratananda Saraswati, Kesari HSS., Pondy Bazaar Extn., T. Nagar, 6.30 p.m.

Upanishad: R. Manidravid, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram, 5 p.m.

Abhirami Andhathi: Nilamadhavananda, Ramakrishna Math, Mylapore, 5.30 p.m.

Sarvavedantasiddanta Sara Sangraham: R. Krishnamurthy, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram, 6.45 p.m.

Kandhapuranam: Ram Mohandoss, Sri Balasubramania Swamy Temple, Eldams Rd., Teynampet, 6 p.m.

Thiruarutpa: Aranga Ramalingam, Sakthi Vinayagar Temple, P.T. Rajan Salai, K.K. Nagar, 6 p.m.

Annai Kamakshiyum Karunaiu Kadalum: P. Swaminathan, Sri Sankara MHSS., Velachery Rd., East Tambaram, 6.30 p.m.

CULTURE

Ramakrishna Students Home: Navarathri celebrations, dance programme ‘Yathiraja Vaibhavam’ by Zakir Hussain, Sir P.S. Sivaswami Salai, Mylapore, 6.30 p.m.

Nungambakkam Seva Samajam Trust: Navarathri festival, Programme on ‘Instrumental Music’, Noor Veeraswamy Lane, Nungambakkam, 6.30 p.m.

GENERAL

Asian Centre for Cross-Cultural Studies: Seminar on ‘Intoxicants in India: Past and Present Inter-Disciplinary Explorations, Panayur Kuppam Rd., Panayur, 10 a.m.

YMCA College of Physical Education: Inauguration of 125th anniversary celebrations, Nandanam, 11.30 a.m.

Rotary Club of Chennai Velachery: Meeting, Madras Race Club, Guindy, 7 p.m.

The Young Men’s Indian Association: Dr. Annie Besant’s 170th birthday celebration and YMIA Week and Youth Activities Day, 49, Moore St., 2nd Lane Beach, 6 p.m.

Kanchi Shree Krishna Arts and Science College: Lecture on ‘Youth Dedication in Tamil short stories’, Kilambi, Kancheepuram, 9 a.m.

YMCA Pattimanram: Introduction of a book on ‘Thiruvalluvar’s Ideals’, N.S.C. Bose Rd., 6 p.m.

Narcotics Anonymous: Meeting, Self Help Group, Community Service Center, Balfour Rd., Kilpauk, 7 p.m.

Al-Anon: Meetings, St. Andrews Church, Oragadam; CSI James Church, Ullagaram; Ezhil Model School, Kodungaiyur; and Port and Dock Educational Trust HSS., Tondiarpet, 7 p.m.

Alcoholics Anonymous: Meetings, Santhome HSS., Mylapore; CBF Church, Banu Nagar, Pudur, Ambattur; Ganapathy Sachidananda Ashram Hospital, Baby Nagar, Velachery; St. Josephs Anglo Indian HSS., Vepery; Dr. M.G.R. MHSS., Arcot Rd., Saligramam;

Port and Dock Primary School, M.P.T. Quarters, New Washermenpet; Christ the King Church, G.K.M. Colony, Peravallur; St. Teresa Church, Nungambakkam High Rd.; ECI Church, Dr. Ambedkar St., Arumbakkam; Bharath Dass School, Perungudi; Karnataka HSS., Habibullah Rd., T. Nagar; and Church of Christ, Anna Nagar, 7 p.m.

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