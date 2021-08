BENGALURU

05 August 2021 10:14 IST

The offer is from Kuvempu Bhasha Bharathi Pradhikara

On account of Independence Day, Kuvempu Bhasha Bharathi Pradhikara (KBBP) will offer 50% discount on books till August 31. For details, contact KBBP at Kalagrama, Jnanabharathi campus, Mallathahalli, Bengaluru - 560056. Call 080-23183311, or visit http://kuvempubhashabharathi.org/

Advertising

Advertising