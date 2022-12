Tiruchi Today

December 30, 2022 09:30 pm | Updated 09:30 pm IST

RELIGION

Sri Ranganathaswamy Temple: Vaikunda Ekasasi festival, Pagal Pathu - Sri Namperumal purappadu from sanctum sanctorum, 7 a.m. ;reaching Arjuna Mandapam, 7.30 a.m.; arayar seva, 7.45 p.m. to 12 noon; purappadu from mandapam, 7 p.m.; reaching sanctum sanctorum, 9.45 p.m.; Moolavar Muthangi seva, 7 a.m. to 5.30 p.m. and 6.45 p.m. to 8.30 p.m.

Hindu Samaya Manram: Dhanur masa bhajan, near Thayar Sannidhi, 5 a.m.

Sri Anantha Krishna Varadaraja Perumal Temple: Dhanur masa bhajans, Angarai, 5.30 a.m.