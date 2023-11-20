Power shutdown in Siruganur sub-division on November 22

Power supply will remain suspended from 9.45 a.m. to 4 p.m. on November 22 in Tiruchi district owing to maintenance work to be taken up by Tangedco at the Siruganur Sub-Station.
Power supply in the following areas will be affected: Avaravalli, Siruganur, Thirupattoor, C.R. Palayam, M.R. Palayam, Sanamangalam, Maniyankurichi, Vazhaiyur, Nedungur, Neikulam, Nambukurichi, Ootathur, P.K. Agaram, Reddimangudi, G.K. Park, Kolakkudi, Kannakudi, Punjai Sangenthi, Kumulur and Thanchankurichi.
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