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Power shutdown in Siruganur sub-division on November 22

November 20, 2023 08:32 pm | Updated 08:33 pm IST - TIRUCHI

The Hindu Bureau

Power supply will remain suspended from 9.45 a.m. to 4 p.m. on November 22 in Tiruchi district owing to maintenance work to be taken up by Tangedco at the Siruganur Sub-Station.

Power supply in the following areas will be affected: Avaravalli, Siruganur, Thirupattoor, C.R. Palayam, M.R. Palayam, Sanamangalam, Maniyankurichi, Vazhaiyur, Nedungur, Neikulam, Nambukurichi, Ootathur, P.K. Agaram, Reddimangudi, G.K. Park, Kolakkudi, Kannakudi, Punjai Sangenthi, Kumulur and Thanchankurichi.

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