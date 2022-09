Power shutdown in Ariyalur

ADVERTISEMENT

Power supply will remain suspended from 9 a.m. on Saturday in the following areas in Ariyalur district owing to maintenance work to be taken up by the Tangedco at the Ariyalur, Thaelur, Naduvalur and Senthurai sub-stations:

Parts of Ariyalur, Kayaralabad, Rajiv Nagar. Lingathadimedu, Walajahnagaram, Venkatakrishnapuram, Hasthinapuram,Kattupiringiyam, Periya Nagalur, Mannuzhi, Pudupalayam, Kurichinatham, Palampadi, parts of Parpanancheri,Krishnapuram, Rengasamudiram, Kallankurichi, Manakudi, Kadugur, Koppiliyankudikadu, Ayan Athur, Anandavadi, Srinivasapuram, Poiyyathanallur, Kolapadi, Ottakovil, Govindapuram, Mangalam, Thamaraikulam and Kurmanchavadi; V.Kaikatti, Thaelur, K.Arumbavur, Palaiyakudi, Kathankudikadu, Kavanur, Vilangudi, Adhichanur, Nachiarpettai, Nagamangalam, Orathur, Ambalavar Kattalai, Udaiyavartheeyanur, Vikkiramangalam, Gunamangalam, Kadambur, Oriyur, Andipattakadu, Sundakudi, Vazhaikuzhi, Vellipiringiyam, Nerinjikorai, Naakiyarpalayam and Mailandakottai, Sudhamalli, Kasankottai, Kottiyal, Koraikuzhi, Nathaveli, Puliyankuzhi, Kolaiyanur, Sundaresapuram, Kakkapalayam, Parukkal, Azhichukuzhi, Rayampuram, Ponparappi, Kuzhumur, Ninniyur, Cholankurichi, Ayanthathanur,Vangaram, Marudhur, Maruvathur, Veerakkan, Nagalkuzhi, Unjini and Nallampalayam