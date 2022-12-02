Engagements

PERAMBALUR
Central Board of Secondary Education and Hans Roever Public School: Capacity building programme,10 a.m.
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Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College: Anna University zonal-level athletic meet, 8.30 a.m.
TIRUCHI
CULTURE
Rasika Ranjana Sabha: Theatre festival, ‘Pachavadi,’ drama by P.M.G. Mayurapriya, FGN Hall, West Boulevard Road, 6.30 p.m.
GENERAL
Chinmaya Vidyalaya: Award ceremony of Gita chanting competition, Aruna Nagar First Street, Srirangam, 10 a.m.
The Indian Public School: ‘Pulse22,’ inter-school competitions, Ramji Nagar, 8.30 a.m.; prize distribution, 3.30 p.m.
M.A.M. B- School Student Association Club: Programme on data science, 11 a.m.
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