Tiruchirapalli

Engagements - delta and city

Delta engagements

PUDUKOTTAI

Thirumurai Thamirasabhai and Isai Vellalar Trust: Periyapurana thiruvizha, Nanjil Sampath speaks, V.A.Kamala Bala Thirumana Mandapam, Viralimalai, 6 p.m.

TIRUCHI TODAY

RELIGION

Sri Prasanna Venkatachalapathi Temple, Gunaseelam: Brahmothsavam, nadaswaram concert by S.Kasim-S.Babu and party, 7 p.m.; pushpa pallakku purappadu, 9 p.m.; ekantha mandapam kumba deeparadhana, 10 p.m.; kannadi arai sevai, 10.30 p.m.

GENERAL

Jamal Mohamed College: Workshop on Fundamentals of probability theory and detection estimation theory, E.G.Rajan, Chairman, Pentagram Group of Companies, speaks, 9.30 a.m.


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Printable version | Oct 6, 2022 4:26:15 pm | https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/engagements-delta-and-city/article65975596.ece

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