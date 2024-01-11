GIFT a SubscriptionGift
HamberMenu
  1. Data
  2. Shorts
  3. Health
  4. Editorial
  5. SEARCH Icon
  1. Data
  2. Shorts
  3. Health
  4. Editorial
  5. SEARCH Icon

To enjoy additional benefits

GIFT a SubscriptionGift
ShowcaseCrossword+

CONNECT WITH US

Special trains for Thoothukudi and Tirunelveli for Pongal

January 11, 2024 08:16 pm | Updated 08:16 pm IST

The Hindu Bureau

Unreserved special trains will be operated in Tambaram–Thoothukudi- Tambaram sector to clear extra rush of passengers during Pongal festival.

Train No. 06001 Tambaram – Thoothukudi unreserved special will leave Tambaram at 7.30 a.m. on January 14 (Sunday) and 16 (Tuesday) and reach Thoothukudi at 10.45 p.m., the same day.

In return direction Train No. 06002 Thoothukudi – Tambaram unreserved special will leave Thoothukudi at 6 a.m. on January 15 (Monday) and 17 (Wednesday) and reach Tambaram at 8.30 p.m., the same day.

The train will have 22 general second class coaches and 2 second class coaches (differently-abled friendly).

The train would stop at Chengalpattu, Melm aruvathur, Tindivanam, Villupuram, Cuddalore, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuthurai, Kumbakonam, Thanjavur, Tiruchi, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Sattur, Kovilpatti and Thoothukudi Melur.

Tambaram – Tirunelveli - Tambaram:

Train No. 06003 Tambaram – Tirunelveli special will leave Tambaram at 9.50 p.m. on January 11, 13 and 16 and reach Tirunelveli the next day.

In the return direction Train No. 06004 Tirunelveli - Tambaram special will leave Tirunelveli at 2.15 p.m. January 12, 14 and 17 and reach Tambaram at 3.15 a.m., the next day.

The train will have three - AC 3-tier coaches, nine AC 3-tier economy coaches, two sleeper class coaches, two general second class coaches, one second class coach (differently-abled friendly) and one luggage-cum-brake van.

The train would stop at Chengalpattu, Villupuram, Vridhachalam, Tiruchi, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Sivakasi, Srivilliputtur, Rajapalayam, Sankarankoil, Kadaynallur, Tenkasi, Pavurchathiram, Kila Kadayam, Ambasamudram, Kallidaikurichi and Cheranmahadevi.

Top News Today

Sign in to unlock member-only benefits!
  • Access 10 free stories every month
  • Save stories to read later
  • Access to comment on every story
  • Sign-up/manage your newsletter subscriptions with a single click
  • Get notified by email for early access to discounts & offers on our products
Sign in

Comments

Comments have to be in English, and in full sentences. They cannot be abusive or personal. Please abide by our community guidelines for posting your comments.

We have migrated to a new commenting platform. If you are already a registered user of The Hindu and logged in, you may continue to engage with our articles. If you do not have an account please register and login to post comments. Users can access their older comments by logging into their accounts on Vuukle.