Madurai

There will be power shutdown in the following areas served by Samayanallur, Manickampatti, Alanganallur, Vadipatti and Kondayampatti substations between 9 a.m. and 2 p.m. on August 13 in view of monthly maintenance work: Samayanallur, Thenur, Thodaneri, Sathyamoorthinagar, Vairavanatham, Nagari, Athalai, Paravai Main Road, Pothumbu, Kovilpapakudi, Paravai market, Rajakkalpatti, Maravarpatti, Chathiravellapatti, Valayapatti, Errampatti, Konapatti, Palamedu, Chinnapalamedu, Manickampatti, Senthamangalam, Pondhugampatti, 66 Mettupatti, 66 Usilampatti, Alanganallur, Kottaimedu, NSM Sugar Mill Road, 15B Mettupatti, Kuravankulam, Siruvalai, Ambalathadi, Alagapuri, A.Puthupatti, A.Kovilpatti, Vaikasipatti, Ayyur, Muduvarpatti, Aathanur, Achampatti, Vadipatti, Katchaikatti, Ramayanpatti, Poochampatti, Chockalingapuram, Kattakulam, Kutladampatti, Mettuneerathan, Kulasekarankottai, Semminipatti, Ramanayakkanpatti, T.Mettupatty, Ellaiyur, Ramagoundanpatti, Andipatti, Thethur, Kozhinchipatti, Vadugapatti, C.Pudur, Thanichiyam, Melachinnanampatty, Alankottaram, Thirumalnatham, Rayapuram, Rishabam, Nedungulam.