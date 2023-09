September 11, 2023 05:44 pm | Updated 05:44 pm IST - TIRUPPUR

The district administration has identified seven places Samalapuram Kulam, Andipalayam PAP canal, Pongalur PAP primary canal, SV Puram canal, SVP Puram PAP canal, Kaniyur Amaravathy River, and Kedimedu PAP canal for immersion of Vinayaka idols, according Collector T. Christuraj.