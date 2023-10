Power shutdown/Erode city

October 19, 2023 05:42 pm | Updated 05:42 pm IST

ERODE

October 21 (9 a.m. to 5 p.m.): Kaspapettai sub-station: Kaspapettai, Mullamparappu, Chinniyampalayam, Velankattuvalasu, Pottinaickenvalasu, Veerapampalayam, 46 Pudur, Rangampalayam, Kurikaranpalayam, Chellapampalayam, Govindanaicken Palayam, Nanjai Uthukuli, Sengarapalayam, T. Mettupalayam, Aandakothampalayam, Anakalpalayam, EB Nagar, K.A.S. Nagar, Indian Nagar, Telephone Nagar, Bharathi Nagar, Moolapalayam, Chettipalayam, Sadayampalayam, Tirupathi Garden, Muthugoundanpalayam, Karundevanpalayam, Chavadipalayam Pudur, Kiliyampatti, Ragupathi Naicken Palayam and Kagathanvalasu.

Elumathur sub-station: Elumathur, Mangaradu, Sellathampalayam, Pandipalayam, Ellakadai, Kadakinaru, Kulavilakku, Modakkurichi, Kulur, Maniyampalayam, Vellapethampalayam, V. Pudur, Anandampalayam, Manor, Erappampalayam, Minnankattu Valasu, Veppili and 88 Velampalayam.=