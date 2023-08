Power shutdown

August 15, 2023 06:13 pm | Updated 06:14 pm IST - ERODE

August 17 (9 a.m. to 5 p.m.)

Ganapathipalayam and Nadupalayam sub-stations on August 17 (9 a.m. to 5 p.m.): Ganapathipalayam, Ayigoudampalayam, Sanarpalayam, Velampalayam, Chinnamapuram, Panjalingapuram, N.G. Pudur, Kangeyampalayam, Pasur, Pachampalayam, Solangapalayam, Enjampalli, Vathikattuvalasu, Komarapalayam, Rakiyapalayam, Kalyanipuram, Muniyappampalayam, Kalathuminnampalayam, Vengiyampalayam, Uthandipalayam, Kilambadi, Mannathampalayam, Muthugoundanpalayam, R.K.G. Pudur, Chettikuttaivalasu, Palanicoundampalayam, Nadupalayam, Thamaraipalayam, Malayampalayam, Pasur, Kombanai Pudur, P.K. Mangalam, Injampalli, Kolanalli, Karumandampalayam, P.K. Palayam, Solangapalayam, Arampalayam, M.K. Pudur, Kalipalayam, Kolathupalayam, Semmandampalayam and Kuttapalayam.