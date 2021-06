Power shutdown

Due to maintenance work, power supply will be disrupted in the following areas.

Sivagiri, June 21, 9 a.m. to 1 p.m.: Amman Kovil, Sivagiri Nagar, Coundampalayam, L.G. Valasu, Marappampalayam, Rangasamudram, Vijayanagaram, Chinniyampalayam and Poyangattuvalasu.

Vallipuram: Karukkampalayam, Korakadu, Kurukuvalasu, Ponnikalivalasu, Kovil Pudur, Vinayagan Pudur and Porasamettupudur.

Anjur: Nadupalayam, Karuvelampalayam, Pillapalayam, Nagapalayam, Kuppacoundanvalasu and Udayam.

Valliputhiran line, June 22, 10 a.m. to 2 p.m.: Veppampalayam, Sri Ram Nagar, Athappampalayam, Valliputhiranpalayam, Pavalathampalayam, Therkupallam, Lakshmi Garden, Lakshmi Nagar Diamond Nagar, Palani Goundan Palayam, DR Nagar, Kargil Nagar, Murugan Nagar, V.I.P. Nagar, Saravana Nagar and Vidhya Nagar.

Siruvalur line: Thingalur, Nesavalar Colony, Mandiripalayam, S.K. Palayam, Nadupalayam, Subbaiyanpalayam, Madathupalayam and Vettaiyankinaru.

Kodumudi sub-station, June 22, 9 a.m. to 5 p.m.: Kodumudi, Salai Pudur, Kuppampalayam, Rasampalayam, Othakadai, Unjalur, Pilikalpalayam, Thamaraipalayam, Thaluvampalayam, North Moorthipalayam, Arasampalayam, North Pudupalayam, Solakalipalayam and Nagamanaickenpalayam.

Gandhi Nagar, June 23, 9 a.m. to 1 p.m.: Gandhi Nagar, Pallapalayam, Coundampalayam, Karattupalayam, Chinniyampalayam, Ayyanvalasu, Perumapalayam, Mullampatti, Olapalayam Kandampalayam Pirivu, Samicoundan Palayam, Vettai Periyampalayam, Gandhi Nagar, Naduvalasu, Karukkampalayam, Thudupathi, Ponnandavalasu, Kolathan Valasu, Suriyampalayam, Pethampalayam, Elayampalayam, Osapatti, Seerangoundampalayam, Palakarai, Thottiyanur, Kovilkattu Valasu, Nasiyanur, Kovilpalayam, Ellapalayam, Chellappa Goundan Valasu, Karukkampalayam, Sengalipalayam, Koolikattu Valasu and Alamedu.

Thindal line, June 23: Mel Thindal, Keel Thindal, Thangam Nagar, Amman Nagar, Sivan Nagar, Sakthi Nagar, Selvam Nagar, Palayapalayam, URC Nagar, Rajiv Nagar, Telecom City, Sengodampalayam and Chinna Sengodampalayam.