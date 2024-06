Power shutdown in parts of Erode on June 19

In view of maintenance work at the sub-stations, the following areas in Erode will experience disruption in power supply from 9 a.m. to 2 p.m. on June 19.

Chinniyampalayam line: Veerappampalayam, Nathagoundenpalayam, Vavikattuvalasu, Ellai Nagar, Alankattuvalasu.

Nagaratchi Nagar line: Balusamy Nagar, CSI Colony, Transport Nagar, Barrage Road, Green Park, Jallakrishnan Nagar, Solar Pudur, Nagaratchi Nagar, Lakkapuram, Puduvalasu, Parisalthurai, Karukkampalayam, Kudiraipalai, Dheeran Nagar, 46 Pudur.

Avalpoondurai line: Avalpoondurai, Sengattuvalasu, Solipalayam, Sullikadu.

Thanneerpandal, Parapalayam and Olapalayam lines: Kavasapali, Ulagapuram, Ellakadai, Kumaravalasu, Muthaiyanvalasu, Parakattuvalasu, Vilakethi, Ellaikattupudur, Gnanapuram, Elavanatham, Vinoba Gramam, Olapalayam, Koothampatti, Narchivalasu, Kullarangampalayam, JJ Nagar.

M.K. Pudur line: Kasipalayam, Unjalur, Kollukattuvalasu, Thamaraipalayam, Panapalayam, Alampalayam, Kalipalayam, Kolathupalayam, Karukkampalayam and Kombanaipudur.