Power shutdown in Erode

Due to maintenance work at the following sub-stations, power supply will be disrupted from 9 a.m. to 5 p.m. on June 6.

Mettukadai: Mel Thindal, Keel Thindal, Sakthi Nagar, Selvam Nagar, Palayapalayam, Sudanandan Nagar, Lakshmi Garden, Veerapampalayam, Nanjanapuram, Therkupallam, Nalliyampalayam, Sengodampalayam, Valliputhiranpalayam, Balaji Garden, Veppampalayam, Pavalathampalayam, Maruthi Nagar, Vidhya Nagar, Villarasampatti, Kaikattivalasu, Moolakarai, Mettukadai, Pungambadi, Nathakattupalayam, Elayacoundanpalayam, M.G.R. Nagar, Kadirampatti, Vannankattuvalasu, Nasiyanur, Thottipalayam, Rayapalayam, Sithakuttai, Attayampalayam, Merku Pudur, S.S.P. Nagar, Thendral Nagar, Muthumanickam Nagar, Rasampalayam, Karuvil Parai Valasu and Karuvil Parai Kulam.

Suriyampalayam: Chithode, Rayapalayam, Sunnambu Odai Amaravathi Nagar, Thanneerpandal Palayam, R.N. Pudur, Konavaikal, Lakshmi Nagar, Kalingarayanpalayam, Perumal Malai, I.R.T.T., Kumilanparapu, Chellapampalayam, Perodu, Mamarathupalayam, Mettupalayam, Nochipalayam, Tayirpalayam, Kongampalayam, Naripallam, Ellapalayam, Semur, Soolai, Sottaiyampalayam, K.R. Palayam, Rasampalayam, Thottampatti, B.P. Agraharam, Maravapalayam, C.S. Nagar, K.R. Kulam, Cauvery Nagar, Balaji Nagar, Manickampalayam, E.P.B. Nagar, S.S.T. Nagar, Velaan Nagar, Uthukadu, Vavikadai, Perundurai Market, Anicut, Palayur, Periyar Nagar and Elavamalai.

Surampatti line, 10 a.m. to 1 p.m.: Poosari Chennimalai Streets 1 to 5, NGGO Colony Streets 1 to 8, Uzhavan Nagar, Periyar Road, Marappa Street 1 to 3, Jaganathapuram Colony Streets 1 to 5, S.K.C. Main Street, Gramadai Streets 1 to 7, Deva Street and Mahaliamman Kovil Street.

