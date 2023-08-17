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Power shutdown in Erode city

August 17, 2023 05:05 pm | Updated 05:05 pm IST

The Hindu Bureau

ERODE 

August 19 (9 am to 5 p.m.) 

Vendipalayam sub-station: Vendipalayam, Konavaikal, Molagoundampalayam, Kollampalayam Housing Unit, Nochikattu Valasu, Rita School, Solar, Solar Pudur, Nagaratchi Nagar, Jeeva Nagar, Cheran Nagar, Industrial Estate, Transport Nagar, Lakkapuram, Puduvalasu, Parisal Thurai, Karukkampalayam, Kuthirapali, Pachapali (part), Sanjai Nagar, Balusamy Nagar, CSI Colony, Nadarmedu (part), Shastri Nagar (part), 46 Pudur (19 Road area). 

Kaspapettai sub-station: Kaspapettai, Mullamparappu, Chinniyampalayam, Velankattuvalasu, Pottinaickenvalasu, Veerapampalayam, 46 Pudur, Rangampalayam, Kurikaranpalayam, Chellapampalayam, Govindanaicken Palayam, Nanjai Uthukuli, Sengarapalayam, T. Mettupalayam, Aandakothampalayam, Anakalpalayam, EB Nagar, K.A.S. Nagar, Indian Nagar, Telephone Nagar, Bharathi Nagar, Moolapalayam, Chettipalayam, Sadayampalayam, Tirupathi Garden, Muthugoundanpalayam, Karundevanpalayam, Chavadipalayam Pudur, Kiliyampatti, Ragupathi Naicken Palayam and Kagathanvalasu.  

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Elumathur sub-station: Elumathur, Mangaradu, Sellathampalayam, Pandipalayam, Ellakadai, Kadakinaru, Kulavilakku, Modakkurichi, Kulur, Maniyampalayam, Vellapethampalayam, V. Pudur, Anandampalayam, Manor, Erappampalayam, Minnankattu Valasu, Veppili and 88 Velampalayam.  

Sivagiri sub-station: Sivagiri, Vettuvapalayam, Kagam, Konthalam, Minnapalayam, Palamangalam, Veerasangili, Kallapuramkottai, Vilankattuvalasu, Ellakadai, Kulavilakku, Karakkaattuvalasu, Kovilpalayam, Olapalayam, Aayaparappu, Vilakethi, Kuttapalayam, Amman Kovil, Thoppapalayam, Perumparappu, Kurukkuvalasu, Nammacoundampalayam, Valaithottam, Anjurampalayam, Karukkampalayam, Valliyampalayam, Muthayanvalasu, Karattupudur, Vallipuram and surrounding areas. 

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