August 20, 2023 05:52 pm | Updated 05:52 pm IST

Othakalmandapam sub-station (9 a.m. to 4 p.m.) August 21: Part of MM Patti, Elur Pirivu, Part of Arisipalayam, Othakalmandapam, Okkilipalayam, Premier Nagar, Myleripalayam, Mampally, Periyakuilai, Orrattukuppai, Thegani, and Chettipalayam.

Kaniyur sub-station (9 a.m. to 4 p.m.) -August 22: Rasipalayam, Arugampalayam, Kaniyur, Sheeba Nagar, Kolluppalayam, Subarayampalayam, part of Thennampalayam, and Uthuppalayam.