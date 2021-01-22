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The Hindu Pongal Whiz 2021 – results are here!

22 January 2021 19:12 IST
Updated: 22 January 2021 19:15 IST

The Hindu recently organised an online quiz contest, The Hindu Pongal Whiz, for readers in Tamil Nadu. The quiz was hosted on The Hindu Reader Connect handles and was live between 13th and 17th of January 2021.

We received an overwhelming response from our readers and would like to congratulate all the participants.

Here are the winners of The Hindu Pongal Whiz 2021.

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  1. JANAKI PALANI
  2. LAKSHMI
  3. SAMYNATHA PRASATH SRIDHAR
  4. ANANTHASRI SAILAPATHI
  5. O. SHAHUL HAMEED
  6. SRIKRISHNAN PC
  7. SIVA CHANDRAN
  8. RAMYA S
  9. RAGHU
  10. VARSHINI VENKATESH
  11. AADHI NARAYANA PILLAYAR.B
  12. SETHUMADHAVAN V
  13. MOHANA
  14. RATHI KAMATCHI M
  15. MOHAMED RIWIN I
  16. DAS
  17. THENNARASAN S
  18. VENKATESH R
  19. MUHAMMED   
  20. SUTHA ANANDHKUMAR
  21. AISHWARYA S
  22. V. SARAVANAN               
  23. T SRINIVASAN  
  24. KAVISHREE S
  25. HARIHARASUBRAMANIAN         
  26. R.VASUDEVAN 
  27. K.N. JAYARAMAN
  28. S.MEENAKSHI SUNDARAM
  29. ANNA CHRISTY JOSEPH
  30. BANUMATHY B
  31. TAMILVANI C    
  32. SANKAR P          
  33. BABU S
  34. N.USHA               
  35. P SIVARAMAN 
  36. FLAVE
  37. KESHAV               
  38. ILAVENIL M
  39. SWETHA              
  40. KARUNAKARAN D          
  41. AHANA SHREE  
  42. S LAKSHMI
  43. MUTHUKUMARAN
  44. P.S. RAJASHREE               
  45. RAJENDRA KUMAR        
  46. AMINA NAJWA ALI        
  47. KRISHNA             
  48. S VENKATA RAMANI     
  49. BALAJI N             
  50. RAJA CHAKRAVARTHY  
  51. PRAKASH H LULLA          
  52. SACHITHANANDAM S   
  53. PRADEEP KUMAR CHORDIA       
  54. R SANKARANARAYANAN            
  55. RAMALINGAM P             
  56. YASODHAI M    
  57. LATHA  
  58. G. SUJITHA        
  59. PRAMODH KP   
  60. ROSHNA             
  61. SURUCHI BAJAJ               
  62. KALAIVANI N    
  63. VARUN SENDHOORAN MK         
  64. G. SWETHA        
  65. BHARATH KRISHNA S     
  66. K. V. SAI VISHRUTH        
  67. BALAMURUGAN V         
  68. VIJAYALAKSHMI KRISHNASWAMI           
  69. NANDINI VENKATESHAN             
  70. JEEVITHA K        
  71. KALAI VANI       
  72. GANESAN          
  73. ARAVINDHAN B               
  74. KALAIVANI        
  75. GUHAN               
  76. PALANISAMY R
  77. SALMAN ZAHEEN            
  78. S.RENUKA          
  79. INITHA M           
  80. GEETHA               
  81. VINODHINI        
  82. P.HARSHITHA   
  83. YUVARAJ            
  84. IVAN ESWARIAH             
  85. ANIE SABATINI 
  86. ASHWATH          
  87. LAKSHMI VENKATARAMAN       
  88. NITHYA
  89. MADHUMITHA S             
  90. USHA DEVI         
  91. SUDHAKARAN RAJENDRAN        
  92. MASILAMANI   
  93. T R SUJATHA     
  94. GEETHARAJA    
  95. DIVYA  
  96. R. BRINDA          
  97. ANANTHIKA      
  98. GERALD JOSEPH
  99. JULIA CATHERINE
  100. GANESH           

 

Note:

  • Winners were selected basis highest points scored in the shortest time.
  • All winners mentioned in the list (above) have been informed of the results over a phone call.

 

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