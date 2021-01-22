Marketing hub22 January 2021 19:12 IST
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The Hindu Pongal Whiz 2021 – results are here!
Updated: 22 January 2021 19:15 IST
The Hindu recently organised an online quiz contest, The Hindu Pongal Whiz, for readers in Tamil Nadu. The quiz was hosted on The Hindu Reader Connect handles and was live between 13th and 17th of January 2021.
We received an overwhelming response from our readers and would like to congratulate all the participants.
Here are the winners of The Hindu Pongal Whiz 2021.
- JANAKI PALANI
- LAKSHMI
- SAMYNATHA PRASATH SRIDHAR
- ANANTHASRI SAILAPATHI
- O. SHAHUL HAMEED
- SRIKRISHNAN PC
- SIVA CHANDRAN
- RAMYA S
- RAGHU
- VARSHINI VENKATESH
- AADHI NARAYANA PILLAYAR.B
- SETHUMADHAVAN V
- MOHANA
- RATHI KAMATCHI M
- MOHAMED RIWIN I
- DAS
- THENNARASAN S
- VENKATESH R
- MUHAMMED
- SUTHA ANANDHKUMAR
- AISHWARYA S
- V. SARAVANAN
- T SRINIVASAN
- KAVISHREE S
- HARIHARASUBRAMANIAN
- R.VASUDEVAN
- K.N. JAYARAMAN
- S.MEENAKSHI SUNDARAM
- ANNA CHRISTY JOSEPH
- BANUMATHY B
- TAMILVANI C
- SANKAR P
- BABU S
- N.USHA
- P SIVARAMAN
- FLAVE
- KESHAV
- ILAVENIL M
- SWETHA
- KARUNAKARAN D
- AHANA SHREE
- S LAKSHMI
- MUTHUKUMARAN
- P.S. RAJASHREE
- RAJENDRA KUMAR
- AMINA NAJWA ALI
- KRISHNA
- S VENKATA RAMANI
- BALAJI N
- RAJA CHAKRAVARTHY
- PRAKASH H LULLA
- SACHITHANANDAM S
- PRADEEP KUMAR CHORDIA
- R SANKARANARAYANAN
- RAMALINGAM P
- YASODHAI M
- LATHA
- G. SUJITHA
- PRAMODH KP
- ROSHNA
- SURUCHI BAJAJ
- KALAIVANI N
- VARUN SENDHOORAN MK
- G. SWETHA
- BHARATH KRISHNA S
- K. V. SAI VISHRUTH
- BALAMURUGAN V
- VIJAYALAKSHMI KRISHNASWAMI
- NANDINI VENKATESHAN
- JEEVITHA K
- KALAI VANI
- GANESAN
- ARAVINDHAN B
- KALAIVANI
- GUHAN
- PALANISAMY R
- SALMAN ZAHEEN
- S.RENUKA
- INITHA M
- GEETHA
- VINODHINI
- P.HARSHITHA
- YUVARAJ
- IVAN ESWARIAH
- ANIE SABATINI
- ASHWATH
- LAKSHMI VENKATARAMAN
- NITHYA
- MADHUMITHA S
- USHA DEVI
- SUDHAKARAN RAJENDRAN
- MASILAMANI
- T R SUJATHA
- GEETHARAJA
- DIVYA
- R. BRINDA
- ANANTHIKA
- GERALD JOSEPH
- JULIA CATHERINE
- GANESH
Note:
- Winners were selected basis highest points scored in the shortest time.
- All winners mentioned in the list (above) have been informed of the results over a phone call.
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