ഇസ്രായേൽ: വഷളാകുന്ന ഭരണം

December 31, 2022 12:02 pm | Updated 03:48 pm IST

പിന്തിരിപ്പൻ പൗരോഹത്യ ഭരണത്തിലേക്കുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ പതനം നെതന്യാഹു വേഗത്തിലാക്കും

ആറാം തവണയും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഫലസ്തീനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും നിർണായകമായ മാറ്റം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുപക്ഷ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി ഭരണസഖ്യം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്യപക്ഷവും താരതമ്യേന മിതവാദികളുമായ പാർട്ടികളുമായിയാണ്. എന്നാൽ, ആറ് പാർട്ടികളുള്ള ഇത്തവണത്തെ വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിൽ, അഞ്ചെണ്ണം തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതികരും തീവ്ര വലതുപക്ഷ ജൂത ദേശീയ പാർട്ടികളുമാണ്‌. ഇവരുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്കുഡ് പോലും മിതവാദിയാണ്. അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലും അനധികൃത ജൂത കുടിയേറ്റം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ സർക്കാർ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുമെന്നും പാർലമെന്റിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകി രാജ്യത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്നും ഭരണസഖ്യത്തിന്റെ കരാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദ വീക്ഷണമുള്ളവർക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി, കോടതികളും അടിസ്ഥാന നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് . 2007-ൽ ഒരു ജൂത ഭീകര സംഘവുമായുള്ള ബന്ധത്തിനും വംശീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തീവ്ര വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിർ, ഇസ്രായേൽ പോലീസ് സേനയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള പുതിയ സുരക്ഷാ മന്ത്രിയാണ്. തീവ്രദേശീയവാദിയായ റിലീജിയസ് സയണിസം പാർട്ടിയുടെ നേതാവും പുതിയ ധനമന്ത്രിയുമായ ബെസാലെൽ സ്മോട്രിച്ച് കൂടുതൽ ജൂത കുടിയേറ്റങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നെതന്യാഹുവിന്റെ ചില സഖ്യകക്ഷികൾ ലൈംഗികന്യുനപക്ഷവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് പേരുകേട്ടവരാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും കടുത്ത വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ രൂപീകരണം നെതന്യാഹുവും ലിക്കുഡും ദശാബ്ദങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പുരോഗതിയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, നെതന്യാഹു തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക, വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളെ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ച്, യാഥാസ്ഥിതിക രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ പിന്തുടർന്ന്, സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പലസ്തീനികളെ അടിച്ചമർത്തുകയും കുടിയേറ്റങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുകയും അധിനിവേശം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണത്തിലിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ അത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ നെതന്യാഹു യുഗം ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ആന്തരികമായി പുനർനിർമ്മിക്കുകയും അതിനെ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ സഖ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന വിമർശനം പ്രധാനമന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതേസമയം, സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടി നടപ്പാക്കുന്ന ഉറച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സ്വയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ചരിത്രപരമായ പലസ്തീനെകുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയിലെ കുടിയേറ്റങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട്‌, “യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ ഭൂമിയിലും സവിശേഷവും അനിഷേധ്യവുമായ അവകാശമുണ്ട്,” എന്ന് അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. നീതിന്യായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നെസെറ്റ് പാസാക്കിയാൽ, 120-അംഗ പാർലമെന്റിൽ 64 എംപിമാരുടെ പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി വിധികളെ പോലും മറികടക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ജനസംഖ്യയുടെ 20% ത്തിലധികം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണകൂട-മത സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഷാസ്, യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂദായിസം, റിലീജിയൻ സയണിസം തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. ആന്തരികമായി ഇസ്രയേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനും ബാഹ്യമായി ഫലസ്തീനികളുടെ അധിനിവേശവും അടിച്ചമർത്തലും ശക്തമാക്കാനുമാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യം തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യഹൂദ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പതനം വേഗത്തിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.