വിദൂര വോട്ടിങ്ങ്: സമ്മതവും വിസമ്മതവും

January 02, 2023 09:51 am | Updated 09:51 am IST

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ജനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ശതമാനം ഉയർത്താൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടാവണം

ജനസംഖ്യാ പ്രവണതകളിലെയും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളിലെയും പ്രാദേശിക വ്യതിയാനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര കുടിയേറ്റ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. 2001-2011-ലെ ജനസംഖ്യാകണക്കെടുപ്പ് ദശകത്തിൽ ഇത് ഇരട്ടിയായി. കുടിയേറുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തം ജന്മസ്ഥലത്തും താമസസ്ഥലത്തും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വിദൂര വോട്ടിംഗ് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ഇസിഐ) ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ട് ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൻറെ ആദ്യമാതൃക വിദൂരത്തിലുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്തിൽ നിന്ന് ഒരേസമയം 72 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കാനാകും. ജനുവരി 16-ന് ഇതിന്റെ ആദ്യമാതൃകയുടെ പ്രദർശനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷന്റെ ഒരു ആശയക്കുറിപ്പ് ഇതിന്റെ നിയമപരവും, പ്രവർത്തനപരവും, ഭരണപരവും, സാങ്കേതികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സമ്മതിദായകരുടെ പങ്കാളിത്തം താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണ്; എന്നിട്ടും, 2019-ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾ വോട്ടുചെയ്തില്ല. 2017-ലെ സാമ്പത്തിക കണക്കെടുപ്പ് പ്രകാരം, രാജ്യത്ത് 14 കോടിയോളം ആഭ്യന്തര കുടിയേറ്റക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ നിരവധി കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്തും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. പക്ഷേ, തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള നീക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. നിഷേധിക്കാനാവാത്ത പല കാരണങ്ങൾ മൂലം ഈ വിശ്വാസ്യത ചോർന്നുപോകുന്നതായി പലരും ഭയപ്പെടുന്നു. 2022-ലെ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുൾപ്പെടെ, കമ്മീഷന്റെ സമീപകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വാസം നൽകുന്നതല്ല. ഈ വർഷം തന്നെ ആഭ്യന്തര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വിദൂര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഇസിഐ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക അടിത്തറയില്ലെങ്കിലും, അവയിലുള്ള പൊതുവിശ്വാസം ഇത്രയും താഴ്ന്ന അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെയും ഏക ശക്തി പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്. ഇവിഎം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വോട്ടർക്ക് അവസരമില്ല. സ്വന്തം നിഷ്പക്ഷതയെക്കുറിച്ചും, ഇവിഎമ്മുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ന്യായമായുള്ള സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് ഇസിഐയുടെ ഈ പുതിയ പദ്ധതി. പൗരത്വവും പ്രദേശികതയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടാതെ, നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തും . അഭൂതപൂർവമായ മനുഷ്യ ചലനാത്മകതയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ, വിദൂര വോട്ടിംഗ് അവകാശം എന്ന ആശയം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ. ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. വിദൂരമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്‌തിയെ നിർവചിക്കുന്നത് വിവാദമാകും -- ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്ഥലത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരൻ എപ്പോഴാണ് താമസക്കാരനാകുന്നത്? കുടിയേറ്റക്കാർക്കുള്ള വിദൂര വോട്ടിംഗ് അവകാശത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ച് ഇസിഐ പോലും മുമ്പ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശം വേണമെന്ന ആവശ്യവും സജീവമാണ്. പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർത്താൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെയാവരുത്. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

