ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ: ഒരു തകർന്ന സൂത്രവാക്യം

January 02, 2023 09:55 am | Updated 09:55 am IST

ചില ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ നിരക്കുവർധനയിൽ നിന്ന് അകാരണമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ചില ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള 2023-ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലെ വരവ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച്ച 20 മുതൽ 110 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ വരെ ഉയർത്തി. ഇത് 0.2 മുതൽ 1.1 ശതമാനം വരെയുള്ള വർദ്ധനവാണ്. ചെറുകിട നിക്ഷേപകർ അവരുടെ വീട്ടുചിലവുകളിൽ നിന്നും മിച്ചംപിടിച്ച് ബാങ്കുകൾ വഴിയും തപാൽ ഓഫീസുകൾ വഴിയും പണം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 12 ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ എട്ടെണ്ണത്തിനും ഈ പുതിയ നിരക്ക് ബാധകമാണ്. 27 മാസത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലും നിക്ഷേപ നിരക്കുകളിൽ സമാനമായ വർധനവ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത അഞ്ച് സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ മാത്രം നടപ്പാക്കിയ വർധനയുടെ പരിധി 10 മുതൽ 30 ബേസിസ് പോയിന്റ് വരെ മാത്രമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ അവലോകനത്തിൽ, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് വർഷത്തെ സമയബന്ധിത നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് 1.1 ശതമാനം പോയിന്റുകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് നിക്ഷേപപദ്ധതികളുടെ വർദ്ധനവ് നാമമാത്രമാണ് -- മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതികൾക്കും 40 ബേസിസ് പോയിന്റുകളും, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും കിസാൻ വികാസ് പത്രയ്ക്കും 20 ബേസിസ് പോയിൻറുകളും മാത്രം. ദീർഘകാല സേവിംഗ്‌സ് വേണ്ടിയുള്ള ജനപ്രിയ മാർഗമായ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിന്റെ (പിപിഎഫ്) വരുമാനം 7.1 ശതമാനം എന്ന നിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 2020 ഏപ്രിലിൽ 7.9-ൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കുറച്ചതാണീ നിരക്ക്. ബേഠി ബച്ചാവോ, ബേഠി പഠാവോ പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവരുടെ വിവാഹച്ചെലവുകൾക്കുമായി മിച്ചം പിടിക്കുന്നതിനു കുടുംബങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ 2015 ജനുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരംഭിച്ച സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒക്‌ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള പാദത്തിൽ, പിപിഎഫ് നിരക്ക് 7.72 ശതമാനവും സുകന്യ സമൃദ്ധി പദ്ധതി നിരക്ക് 8.22 ശതമാനവും ആവേണ്ടതാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. 2016 മുതൽ ഓരോ പാദത്തിലും ചെറുകിട സമ്പാദ്യ നിരക്കുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു സൂത്രവാക്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില പദ്ധതികൾക്ക് മാത്രം സർക്കാർ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതിന്റെ വരുമാനം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ആദായത്തിൽ 2022-ന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ വ്യക്തമായ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ, ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലാഭം നൽകാനുള്ള നീക്കം സർക്കാരിന്റെ കടബാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആസൂത്രണവുമായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിപിഎഫിന്റെയും മറ്റ് പദ്ധതികളുടെയും നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താത്തത് മൂലധനനഷ്ടം ഭയക്കുന്ന മധ്യവർഗത്തിന് നല്ലതല്ല. വ്യവസായത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ വായ്പ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ കുറയുവാൻ പിപിഎഫിലെ മുതൽമുടക്ക് കരണമാകുമോയെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷെ, PPF-ലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മൊത്തത്തിലുള്ള പിപിപിഎഫ് നിക്ഷേപം ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവുമാണ്. 2020-ൽ പലിശ നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് ശേഷം പണപ്പെരുപ്പം പൊതുവെ ഉയർന്നിരുന്നു. 2022-ന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും പണപ്പെരുപ്പം 6% എന്ന സഹിഷ്ണുതാപരിധിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം പലിശ നിരക്കും കുത്തനെ ഉയർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി വരുമാനനഷ്ടവും ഉയർന്ന ആരോഗ്യച്ചെലവുകളും കൊണ്ട് വലഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ മെച്ചപെട്ട വരുമാനം അർഹിക്കുന്നു. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

