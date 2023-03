ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

March 27, 2023 09:35 am | Updated 09:35 am IST

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ

ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿರುವುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಾದಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯಾಗಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರುದ್ಧದ ಧ್ರುವಗಳೇನಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ತಾಳಿವೆ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದಾನಿ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯನ್ನು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿರಂಕುಶವಾದಿ ನಡೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತವೆ. ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾವೂ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹುಷಃ ಅರಿತುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿವೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಾವು ಶೇ. ೪೨ರಷ್ಟು ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ ಶೇ. ೯೫ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾನ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಮೂಲ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿವೆ. ಬಿಜೆಡಿ ಮತ್ತು ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿಪಿಯಂತಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅದಾನಿ ಮೇಲಲ್ಲದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

