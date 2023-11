ಋತುಸ್ರಾವ ನೀತಿ

November 10, 2023 10:09 am | Updated 10:09 am IST

ಒಂದು ಕುರುಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಂದೋ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಗಡುವು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್‌ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಋತುಸ್ರಾವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ವಾಸ್ತವ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಈಗಷ್ಟೇ ಭಾರತವು ಋತುಸ್ರಾವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರಣವು ದೇಶದ ಯುವತಿಯರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಋತುಸ್ರಾವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ-ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್-೫) ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. ೭೩ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶೇ.೯೦ರಷ್ಟು ನಗರ ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಸ್ರಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ೧೫-೨೪ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್-೪ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.೫೮ ರಷ್ಟಿದ್ದು ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್-೫ ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೭೮ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್‌, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಯ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ೧೨ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಋತುಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜುಗರ, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ (ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ) ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅವಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ.

ಕರಡು ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀತಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಋತುಸ್ರಾವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿಯು ಋತುಸ್ರಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.