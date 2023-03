ಅಗಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂದಕ

March 11, 2023 10:26 am | Updated 10:26 am IST

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು

ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ನು ಸರಿಹೋಗದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ೬ ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿಯೋಗವೊಂದಕ್ಕೆ “ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಚೀನಾದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವುದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರ ಸೂಚನೆಯೇ ಸರಿ. ಚೀನಾದ ಹೊಸ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕ್ವಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯುಎಸ್ “ಚೀನಾವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲು” ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ಚೀನಾವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಚೀನಾವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯುಎಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ೨೦೨೨ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-೨೦ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು “ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ” ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ “ಗುಪ್ತಚರ” ಬಲೂನು ಕಂಡದ್ದನ್ನು “ಬಲವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆ” ಎಂದು ಬಗೆದ ಅಮೆರಿಕಾ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಅವರ ನಿಗದಿತ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ “ನಾಗರಿಕ ಹವಾಮಾನ ವಾಯುನೌಕೆ”ಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ ಟೀಕಿಸಿತು. ಇದು ಚೀನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ “ಉನ್ಮಾದ”ವನ್ನು (ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ) ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿತು. ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಂದಕ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿವೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಶತ್ರುತ್ವದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬೀಜಿಂಗ್ ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಬೀಜಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯ-ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಜಪಾನಿನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ತನ್ನ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ತಿಕ್ಕಾಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಡ್‌ಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇರೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆಯೇ ಎಂದು ಭಾರತ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ದುಸ್ತರ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

