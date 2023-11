ಅಗಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂದಕ

November 17, 2023 12:00 pm | Updated 12:00 pm IST

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕಂದಕ ಇನ್ನೂ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ನಡೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂದಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹಜತೆಯತ್ತ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕುಕಿ-ಜೋ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇಂಡಿಜೀನಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೋರಂ (ಐಟಿಎಲ್‌ಎಫ್) ಬುಧವಾರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ “ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ” ಯೊಂದಿಗೆ “ಸ್ವಯಂ ಆಳ್ವಿಕೆ”ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಂಬಿಸುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಕ್ರಮವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿರುವ ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರವೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಫಾಲ್ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೩೫೫ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಅತ್ತ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮೈಟಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿದೆ. ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸಲು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಮೊಂಡುತನದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದ ಹೊರತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.