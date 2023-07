ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ

July 03, 2023 11:22 am | Updated 11:22 am IST

ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಟೆನಿಸ್ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಬಿಳಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೂರದರ್ಶನ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗೆಯೇ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ. ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ರೇಡಿಯೊ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅರೆ-ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಲೇವರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾರೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ದಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ೨೦೨೩ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೋಮವಾರದಂದು ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ನರನ್ನು ಮರಳಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಸಂಘಟಕರು ಇತರ ಮೂರು ಮೇಜರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಇದು ಮೊದಲ ವಿಂಬಲ್ಡನ್. ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಏಳು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟ ತೋರುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಯುಗದ ಟೆನಿಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಆಟವನ್ನೇ. ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಆಟವು ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮುಂದಿನ ರಾಜನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್-ಅಪ್ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ನಂ. ೧ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಜೊಕೊವಿಚ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕ್ವೆರ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ೧೯ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸೋತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಪತ್ತಮೂರು ಬಾರಿ ಮೇಜರ್ ವಿಜೇತ ಫೆಡರರ್ ಅವರ ಎಂಟು ಕಿರೀಟಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ: ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪೆಟ್ರಾ ಕ್ವಿಟೋವಾ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ, ೨೦೨೨ರ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಸ್ ಜಬೇರ್, ೨೦೨೧ರ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಂ.೨ ಅರೀನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ವಿಶ್ವದ ನಂ.೧ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್‌ನ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಆಟ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಐದು ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಾದ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ೪೩ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

