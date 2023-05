ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆ

May 13, 2023 11:26 am | Updated 11:26 am IST

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಜೊತೆ ಆಯುಷ್ ಸಹಯೋಗವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ

ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧ (ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಔಷಧ) ಜೊತೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಪುರಾವೆ ಹುಡುಕಲು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಮಾನವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಡೆಸಲು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಇತರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದ ಯೋಗ, ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಗಳು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನೂ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಔಷಧ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ರೋಗ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಬಹುದೇ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವೇ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಅದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿವೆಯಾದರೂ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಲವು ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ನ ಪರಿಣತಿಯು ಆಯುಷ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್‌ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಔಷಧಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣದ ಕೊರತೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ

