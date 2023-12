ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಿರ್ದೇಶನ

December 13, 2023 10:37 am | Updated 10:37 am IST

ಸಂವಿಧಾನದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೪ರೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ೨೦, ೨೦೧೮ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿ ಶಾಸನಸಭೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ ವಿಭಜಿತ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜೆನೆರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡದಿರುವುದು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಂಧರ್ಭದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಾರಣ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘರ್ಷಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೨೦೦೦ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಗರಿಕರು ಭಧ್ರತಾ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಇದು ೨೦೧೮ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ರೋಶದ ಸೂಚನೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ವಾದಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಘರ್ಷ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

