ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ

May 17, 2023 12:41 pm | Updated 12:41 pm IST

ಎರ್ಡೊಗನ್ ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಅವರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಭಾನುವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ರೆಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಆರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿದವು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಮಾಲ್ ಕಿಲಿಡಾರೊಗ್ಲು ಅವರನ್ನು ಜಂಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಟರ್ಕಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆಮಾಲ್ ಕಿಲಿಡಾರೊಗ್ಲು ಅವರು ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರ್ಡೊಗನ್ ಶೇ. ೪೯.೫ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಶೇ. ೪೪.೯ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಎರ್ಡೋಗಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ-ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಟರ್ಕಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಿರಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ. ೬೦ರಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ, ವಿಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎಕೆಪಿ) ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಟರ್ಕಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ೨೦೧೬ರ ವಿಫಲ ದಂಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಜನರಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಪಳಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಟರ್ಕಿಯ ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ದೇಶವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದರು, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅವರ ಭರವಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೆಮಾಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಹೊರಗಿನವರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವವೂ ಅಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎರ್ಡೋಗಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಿಂತ ಶೇ. ೨೨ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಮುನ್ನಡೆ ಕೇವಲ ಶೇ. ೫ರಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣಾ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಕಾರಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧವು ಕಡೆಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಟರ್ಕಿಯ ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ADVERTISEMENT

