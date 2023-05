ಶಾಖ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

May 19, 2023 10:57 am | Updated 10:57 am IST

ಹವಾಮಾನ ವಿಪತ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು

ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಶಕದ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ೨೦೨೩ ಮತ್ತು ೨೦೨೭ರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ೧೮೫೦-೧೯೦೦ರ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ೧.೧ ° - ೧.೮ ° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೨೦೨೭ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಪದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ೧.೫ ° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವ ಶೇ.೬೬ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ೧.೫° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಇಂಟರ್‌ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಾದರೂ ಅವರ ಆಡಳಿತಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ತಾಪಮಾನ-ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ನೀತಿಗಳು ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ೨° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಸಬಹುದು. ೨೦೨೩ ರಿಂದ ೨೦೨೭ ರವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಪದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ೨೦೧೬ರ ೧೪.೮೪° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಸದ್ಯದ ದಾಖಲೆ. ಇದು ೨೦೧೫ರ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ೦.೦೭ ° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ೨೦೨೩-೨೦೨೭ರ ಸರಾಸರಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ೨೦೧೮-೨೦೨೨ರ ಸರಾಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಗರಗಳ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಂದೋಲನ ಡಿಸೆಂಬರಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩-೨೪ರ ನಡುವೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಭಾರತವೂ ಎಲ್ ನಿನೋಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ಪ್ರೇರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ-ಜನರಲ್ ಪೆಟ್ಟೆರಿ ತಾಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಯಾದ ಸಾಗರಗಳು ಎಂದರೆ ಬಲವಾದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು. ಈ ವಾರ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮೋಚಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಕನಿಷ್ಠ ೬೦ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಾರತವು ಮಳೆ-ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕರಾವಳಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಪ್ಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು-ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು. ADVERTISEMENT

