ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ

October 26, 2023

ಭೂತಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ತಾಂಡಿ ದೋರ್ಜಿಯವರ ಈ ವಾರದ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಚೀನಾಗೆ ಇದು ಭೂತಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯದ ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಈ ಭೇಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾತುಕತೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು ಜಂಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಡಾ. ದೋರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಭೂತಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ - ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭೂತಾನಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹುದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಭಾರತದ “ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್” ಬಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಡೋಕ್ಲಾಮ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಚೀನಾವನ್ನು ದೂರ ಇಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಥಿಂಪು ಉತ್ತರದ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಅದಲು-ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಭೂತಾನ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಭೂತಾನ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಲೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಥಿಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಚೀನೀ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಬಯಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು ಈಗ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥಿಂಪುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಭೂತಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಭೂತಾನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿ ಬಯಸಬಾರದು ಎಂಬುದು. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಧ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನಿನ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಭೂತಾನ್ - ಚೀನಾ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೇನೂ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಾಬರಿ ಬೀಳುವ ಬದಲು ಭಾರತ ಭೂತಾನಿನ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ನಡುವಿನ ಧೀರ್ಘ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆ ತನ್ನದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು.

