ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ

November 17, 2023 11:36 am | Updated 11:36 am IST

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜುಂಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಬಂಡುಕೋರರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಘಟಿತ ಆಕ್ರಮಣವು ದಂಗೆ ನಡೆಸಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ಜುಂಟಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ. ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ತ್ರೀ ಬ್ರದರ್‌ಹುಡ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡಜನುಗಟ್ಟಲೆ ಜುಂಟಾ ಪಡೆಗಳು ತಮಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ರಾಖೈನ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜುಂಟಾ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಭಾರೀ ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ನೇಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಂಟ್ ಸ್ವೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ “ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು (ಬಂಡಾಯ) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ತಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಜುಂಟಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿಯವರ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇನೆಯು ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಬಲಪ್ರಯೋಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೂಕಿ ಅವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ೪,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇನೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ೨೦,೦೦೦ ಜನರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ೧.೭ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜುಂಟಾ ನಡೆಸಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ದಂಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಮಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದರೆ ಸೂಕಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಚಳುವಳಿಯು ಸೂಕಿಯವರ ಮಾದರಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಭೂಗತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿತು, ಸೇನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಬಂಡುಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಜುಂಟಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಬಂಡುಕೋರರು ಗಣನೀಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದಂಗೆಯೆದ್ದು ಜುಂಟಾವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಜುಂಟಾ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಂಡುಕೋರರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜನರಲ್ ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜುಂಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಲಭದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜುಂಟಾ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡುಕೋರರು, ಜುಂಟಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾಂಗೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಸಿಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಜುಂಟಾ ಮತ್ತು ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮೂಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.

