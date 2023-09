ಕಾಕಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ

September 26, 2023 12:31 pm | Updated 12:31 pm IST

ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನಿನೊಳಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಅರ್ಮೇನಿಯನ್-ಜನಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ, ಅಮೆರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮವಾದ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್‌ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಚುರುಕಾದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಬೇರುಗಳು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುಪಾಲು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್-ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಶಿಯಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಅಜೆರ್‌ಬೈಜಾನಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಆಳಿದರು. ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಟರ್ಕಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ನಗೊರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ ಸ್ಟೆಪನಾಕರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿಲ್ಲ. ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಲಾಚಿನ್ ಕಾರಿಡಾರಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿತು. ನಗರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಈ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತಾದರೂ, ಒಂದು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಕಳೆದ ವಾರ, ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಸ್ಟೆಪನಾಕರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳಿಂದ ನಗರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯಿತು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದುದನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಾಕುಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಧಿಯಾದ ಕಾಕಸಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರುವ ಟರ್ಕಿ ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರಷ್ಯಾದ ಯುಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣವು ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನು ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಕಾಕಸಸ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಆಗಾಗ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನರಿತ ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಚುರುಕು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ನರು ನರಮೇಧ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆನಪುಗಳಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಾಕು ನರಮೇಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅದು ದೇಶವು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲಿದೆಯಷ್ಟೆ.

