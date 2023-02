ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ತರಾತುರಿ

February 22, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು

ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಅವಸರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಆರೋಪ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೧೪ರಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ೧೯೯೫ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು - ಮೇ ೩೧, ೨೦೦೧ರವೆರೆಗೆ ₹೫೦೦೦ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ೩೧, ೨೦೧೪ರವರೆಗೆ ₹೬೫೦೦ - ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ತಡ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ೧೪೨ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ‘ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು’ ಬಳಸಿ ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ೨೦೧೪ರ ಇಪಿಎಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ “ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶ” ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ತಲೆದೋರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಕಾರಣ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಯಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುತ್ತೋಲೆಯೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಮಾರ್ಚ್ ೩ರೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿಯು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಈಗ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ, ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತರರಂತೆ ಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವು. ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೇಡುವುದು ಅಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

