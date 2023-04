ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ‘ವೀಟೋ’

April 22, 2023 09:47 am | Updated 09:47 am IST

ಕೇಂದ್ರವು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಠ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರ ಬದಲು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಸ್.ವಿ. ಗಂಗಾಪುರವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಈಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಖಾಯಂ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎನ್. ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಒರಿಸ್ಸಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ರಾಜಾ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಗಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಸಹ ನ್ಯಾ. ಗಂಗಾಪುರವಾಲ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸಾದವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದೇ ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಹುಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಇಂತಹ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿಬಿಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಈ ಕ್ರಮವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಹೊರತಾಗ

