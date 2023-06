June 10, 2023 10:08 am | Updated 10:08 am IST

ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ (ಎಂಪಿಸಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ)ನ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಮಿತಿಯು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರು “ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ”, ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂಪಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಚಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ವನ್ನು ಶೇ. ೪ರೊಳಗೆ ಇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಎಂಪಿಸಿ ಜನವರಿ ೨೦೨೧ರಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸೋತಿರುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯ ಒಟ್ಟು ೨೭ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ೨೦ ತಿಂಗಳು ಸಿಪಿಐ ಶೇ. ೬ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ೨೦೨೨-೨೩ರ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೬.೭ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. ೪.೭ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಲಾಭವು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳು ೨೦೨೩-೨೪ರುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಈ ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೫.೧ ಅಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂಪಿಸಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಅನೇಕ.

ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಏರುಪೇರುಗಳು, ಪರಿಹಾರವೇ ಕಾಣದಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಆರ್‌ಬಿಐನ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು ಅವಿರತ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬಲಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಅದರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಮೇ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಎರಡೂ ತಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಲದ ವೇಗ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಕೋಚನವೂ ಕೂಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಾಸ್ ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದಂತೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸರಿಯಲು ಬಿಡಲಾಗದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾರ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇರಕೂಡದು.

