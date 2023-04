ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ

April 14, 2023 09:06 am | Updated 09:06 am IST

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಲೇ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು

ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರ ನಡುವೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದ್ದು ಹಲವೆಡೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡಾ. ಹಲವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತಳೆದಿದ್ದು ಅವರು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ. ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿಯ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಡುವೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು ಯಾವುವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಟವು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರದ ಹಸಿವಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯು ಯಾವುದೇ ಮತಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಈ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತಳಹದಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ರಾಜಕೀಯವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಎದುರು ಪೇಲವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದೂ ಅಗತ್ಯ. ಅದಾನಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ವಿ. ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ತೋರುವಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು. ಅತಿ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಒಮ್ಮತದ ರಾಜಕೀಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಏನನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಎದುರು ಪೇಲವವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ADVERTISEMENT

